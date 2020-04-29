Что можно противопоставить новым угрозам Человечеству? — NovostiNK — Новости Армении

29 апреля 2020, 16:13 — NovostiNK Пандемия коронавируса все еще распространяется по планете и сроки локализации этого глобального бедствия труднопредсказуемы. Также пока весьма сложно оценить масштабы постигшей мир катастрофы и подсчитать, хотя бы приблизительно, ущерб Человечеству от вспышки этого заболевания.



Ряд экспертов и специалистов в области вирусологии считают, что с наступлением летнего периода пандемия пойдет на спад и уже в сентябре-октябре 2020 года жизнь на планете начнет возвращаться к своему обычному циклу. По более пессимистичным прогнозам, очаги коронавирусной инфекции могут сохраняться в отдельных странах и регионах более длительное время, возможны даже новые волны и рецидивы этой болезни в течение последующих лет. Многое будет зависеть от сроков создания вакцины против коронавируса и запуска ее в промышленное производство.

Эта пандемия в очередной раз продемонстрировала нам хрупкость и уязвимость нашей цивилизации в условиях нарастающей глобализации всех процессов на Земле. Она может заставить мир на время забыть о существующих разногласиях и сплотиться перед лицом общей угрозы. Приходит понимание того, что подобные пандемии можно предотвращать и справляться с ними лишь общими усилиями всех стран и народов.

Предположение о том, что данный вирус мог вначале распространиться в г.Ухане (Китай), а затем и по всему миру из-за нарушения мер безопасности в лаборатории Уханьского вирусологического института лишний раз напомнило мировому сообществу о необходимости принятия единых общемировых жестких стандартов безопасности в отношении подобных, крайне опасных, объектов и учреждений.

Несмотря на то, что биологическое оружие запрещено соответствующей международной конвенцией, эксперты считают, что остаются нерешенные проблемы с квалификацией ее нарушений в связи со стремительным развитием и конвергенцией биологических и химических наук, а также возможностью двойного применения микробиологических агентов. Другим серьёзным недостатком данной конвенции является отсутствие механизма проверки выполнения государствами-участниками своих обязательств.

Размещение такой потенциально опасной лаборатории в городе с 11-ти миллионным населением уже создает огромные риски для Человечества. Лаборатории, где изучают подобные вирусы и бактерии, должны размещаться вдали от населенных пунктов и отвечать международным стандартам безопасности, известным как система BSL (Biosafety Level). Они опубликованы Всемирной организацией здравоохранения, но их соблюдение не закреплено никакими международными договорами.

Якобы, посещавшие в последние 2 года Уханьскую вирусологическую лабораторию представители американского посольства фиксировали недостатки в системе безопасности и работе персонала, но должных корректив в ее работу внесено не было. Получается, что жизни и судьбы миллионов жителей нашей планеты доверяются одному или нескольким сотрудникам подобных объектов. В условиях, когда одной из современных угроз международной безопасности становится терроризм, нельзя исключать, что наиболее радикальные террористические группировки исламистов в будущем могут воспользоваться подобным способом борьбы с «неверными».

Положительным моментом в процессе борьбы с пандемией коронавируса стало наметившееся сотрудничество и взаимопомощь РФ в этой области на двусторонней основе с рядом государств (Китай, Италия, Сербия, США, Армения, Молдавия, др.). Однако, попытки России создать единый международный фронт борьбы с этим вирусом пока не увенчались успехом. США, Евросоюз, Великобритания, Украина и Грузия заблокировали в ООН российскую «Декларацию о солидарности в борьбе с пандемией коронавируса», которая предусматривала признание координирующей роли ВОЗ в борьбе с пандемией, согласие государств сотрудничать, в том числе в выработке способов борьбы с распространением и лечением болезни COVID-19, оказание помощи наиболее пострадавшим государствам, особенно развивающимся странам, отказ от торговых войн и применения принятых в обход Совета Безопасности ООН односторонних санкций, чтобы обеспечить срочный доступ к продовольствию и медикаментам, а также противодействие финансовым спекуляциям с товарами первой необходимости. Важными также были положения о недопустимости стигматизации государств, народов и физических лиц в связи с пандемией и о необходимости распространения достоверной и научно-обоснованной информации о ней.

В целом же, ожидать на фоне общей проблемы борьбы с коронавирусом сближения РФ с Западом в ближайшие годы в политической и других областях не приходится. Вашингтон и Лондон, скорее всего, будут и дальше задавать тон в общем хоре антироссийской риторики на Западе. Основными обвинениями в адрес российского руководства и претензиями к нему остаются: «попытки вмешательства в выборы в США, покушение на убийство Скрипалей, аннексия Крыма, поддержка сепаратистов Новороссии, вмешательство в сирийский конфликт на стороне Асада, государственная “допинговая программа” и т.п.»

Если говорить в более широком смысле о мировой политике в ближайшие годы, то можно ожидать продолжения глобализации всех мировых процессов. Очевидно, что США, Китай и Евросоюз постараются сохранить свои позиции на международной арене, конкуренция между ними за рынки сбыта и энергоресурсы будет ужесточаться, не исключены новые торговые, таможенные, энергетические и другие конфликты, а также борьба за сферы влияния в отдельных регионах. Вместе с тем, будет расти их взаимозависимость в мировой экономике, финансовом секторе, научно-технической и других областях.

Произошедшее в марте т.г. резкое снижение цен на углеводороды на мировом рынке объясняется не только падением спроса на них со стороны потребителей в условиях пандемии коронавируса, но и стремлением стран-экспортеров нефти и газа потеснить конкурентов в этой сфере. Якобы, выход РФ в одностороннем порядке с 31 марта 2020 года из сделки ОПЕК+ преследовал целью разорить производителей сланцевой нефти в США, поскольку ее себестоимость значительно выше, чем российская нефть. Но последовавшее за этим событием увеличение объемов производства и экспорта нефти Саудовской Аравией привело к обвалу цен на нефть на мировом рынке. Решение российского руководства вернуться в ОПЕК+ с 1 мая 2020 года уже на гораздо худших для РФ условиях, пока не принесло ожидаемого роста цен на нефть в мае-июне 2020 года. Судя по всему, договоренность участников сделки снизить общий объем экспорта нефти на 10 млн баррелей в сутки оказалась явно недостаточна. Можно ожидать, что 2020-й год останется годом низких цен на углеводороды.

Похоже на то, что пандемия коронавируса и несвоевременная попытка РФ увеличить свою долю на мировом нефтяном рынке лишь ускорили накапливавшиеся в последние годы кризисные явления в мировой экономике. Очевидно, что более развернутую картину состояния финансов и экономики мира по регионам и отдельным странам в условиях пандемии могли бы дать соответствующие научно-исследовательские учреждения РФ.

Можно лишь констатировать, что падение ВВП затронет большинство стран мира, однако, такие мощные и диверсифицированные экономики как США, КНР, Евросоюза и Японии, скорее всего, смогут адаптироваться к новым условиям и постепенно восстановиться с тем, чтобы продолжить свой рост уже в 2021 году. Что касается России, то пополнение доходной части ее госбюджета в основном от экспорта углеводородов ставит страну в прямую зависимость от объемов их экспорта и цен на нефть и газ на мировом рынке. Здесь большую негативную роль играет и слабость российского рубля, курс которого автоматически снижается по отношению к основным мировым валютам пропорционально падению цен на нефть. Следует заметить, что курсы валют других крупных стран-экспортеров нефти, таких как Саудовская Аравия (риал) и Нигерия (найра), в последние месяцы практически не изменились по отношению к доллару США и евро. Они остаются традиционно стабильными.

Безусловно, созданный в России в предыдущие годы Фонд национального благосостояния (ФНБ) может при правильном распределении этих денежных средств несколько смягчить грядущие потери бюджета РФ от пандемии коронавируса и обвала цен на нефть, но коренным образом проблему наметившегося отставания России в экономике и передовых технологиях не решит. Параллельно российским властям предстоит решать и проблему резкого роста безработицы в стране, увеличения числа российских граждан, оказавшихся за чертой бедности (уже сейчас их насчитывается более 20 млн). Ожидается и рост цен на все товары и услуги в связи с ослаблением рубля, т.е. масштабная инфляция. К тому же, свое отрицательное влияние на российскую экономику и финансы будут оказывать и все новые ограничительные санкции со стороны США и других западных стран.

Настало время более решительных реформ всей политической и экономической жизни страны, которые проводить в условиях нарастающего финансово-экономического кризиса будет непросто, но другого выхода из наступающего масштабного финансово-экономического кризиса не просматривается.

Заметное сокращение объемов добычи нефти и газа в России и падение их стоимости на мировом рынке вынудит власти и российский бизнес искать другие, более привлекательные, сферы для инвестиций, что позволит наконец-то нашей стране «слезть с нефтяной иглы». Не исключено, что в складывающихся условиях модель государственно-олигархического и во многом монопольного капитализма в России сегодняшних дней уступит место более конкурентной среде отечественных предпринимателей, где малый и средний бизнес также займет свою достойную нишу.

Настало время провести реформу и во взаимоотношениях федерального центра и субъектов федерации, чтобы от сложившейся на практике модели унитарного российского государства перейти к закрепленной в конституции форме подлинного федерализма. Сегодня большинство регионов России являются убыточными и дотационными, они во многом зависят от дофинансирования их из госбюджета. Если предоставить больше властных полномочий и прав регионам, перераспределить часть налогов и доходов в пользу региональных и муниципальных бюджетов, — все это могло бы разгрузить администрацию президента и правительство РФ от несвойственных им функций «ручного управления», мелкой опеки регионов и позволило бы Москве сосредоточиться на более эффективном решении вопросов внешней и оборонной политики, национальной и международной безопасности и т.п.

Есть определенный резерв и в развитии взаимовыгодных отношений с соседними и другими государствами на постсоветском пространстве (Абхазия, Южная Осетия, Белоруссия, Молдавия, Приднестровье, ДНР, ЛНР). Российские СМИ неоправданно много уделяют внимание событиям в США, странах ЕС, на Украине, в Сирии и практически ничего не сообщают о наших дружественных соседях. Надо понимать, что стабильность и безопасность в этих республиках и их поступательное экономическое развитие во многом гарантирует и национальную безопасность России.

Что касается военной составляющей в условиях пандемии коронавируса, то стало вполне очевидно, что многомиллиардные расходы на поддержание ракетно-ядерных арсеналов ведущих стран мира ни в коей мере не могут гарантировать безопасность их населения. Пора отказываться от стереотипов времен холодной войны и терминов типа «ядерное сдерживание» и «стратегическая стабильность». Непонятно, кто и от кого сдерживает? Кто, зачем и на кого собирается нападать? Цели таких воображаемых войн людям непонятны. Бессмысленность дальнейшего сохранения и наращивания арсеналов ядерного оружия и средств его доставки к целям становится все очевиднее. США и РФ могут уничтожить друг друга сотни раз и заодно все живое на Земле. Наличие у них такого количества ядерных боеприпасов провоцирует другие страны (Китай, Индию, Пакистан, Израиль, КНДР) ускоренными темпами наращивать свои ядерные силы. Не отказываются пока от ядерного оружия и партнеры США по НАТО: Великобритания и Франция. Миллиарды долларов, рублей, фунтов, евро, юаней, рупий, других национальных валют тратятся на гонку ракетно-ядерных вооружений и дальнейшую милитаризацию планеты. Эти денежные средства могли бы пойти на развитие экономик и инфраструктуры государств, системы здравоохранения и образования, повышение уровня жизни населения, помощь голодающим и пострадавшим от войн и стихийных бедствий.

Не следует забывать и о том, что в условиях сохраняющихся региональных конфликтов и гражданских войн, при росте террористической активности по всему миру есть и угрозы новых атак террористов, в том числе и с использованием ОМУ, беспилотников или других современных средств. Теракт 11 сентября 2001 года в США и распад СССР показали, что ракетно-ядерные арсеналы не могут защитить даже ведущие мировые державы от новых вызовов и угроз, к числу которых относится терроризм и пандемия коронавируса. Правильнее было бы сейчас говорить не о «стратегической стабильности», которая зиждется на горах ядерного и другого оружия при сохранении десятков региональных конфликтов и росте террористической активности, а о все растущей «нестабильности» общей ситуации в мире.

Альтернативы заключению новых международных договоров и соглашений в области ликвидации ракетно-ядерного оружия, сокращении объемов обычных вооружений и ограничении торговли ими нет. Целесообразно продолжить координацию совместных усилий в борьбе с международным терроризмом, наркотрафиком, контрабандой оружия, незаконной миграцией, другими видами организованной преступности, с той же пандемией коронавируса. Есть и широкое поле совместной деятельности в области исследования космоса, защиты природы, экологической и энергетической безопасности и т.п. Народы России и Запада устали жить в условиях страха и неопределенности и ждут от своих лидеров достижения прочного мира и стабильности. В канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне с особой теплотой вспоминаются эпизоды встреч на реки Эльба советских и американских солдат-освободителей. Почему бы не вернуть ту атмосферу воинского братства, дружбы и сотрудничества, в которой наши отца и деды вместе одержали Победу над гитлеровским фашизмом?

Ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук Иванов Станислав Михайлович

Источник: NovostiNK