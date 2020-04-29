Аналитики рассказали подушке трех месячных зарплат счетах жителей Алтайского края

Среднестатистический банковский вклад в Алтайском крае по сумме равен почти четырем средним зарплатам в регионе. Такие данные приводит РИА «Новости» в рейтинге субъектов РФ по вкладам на начало марта 2020 года. По данным аналитиков, в крае средний депозит превышает 80 тысяч рублей, однако они оговариваются, что это исключительно статистическое значение, так как сбережения сверхбогатых искажают реальную картину.

Алтайский край занял 69 место в данном рейтинге. Эта позиция соответствует объему депозитов на душу населения по оценке на 1 марта текущего года. В крае на человека приходится 85,2 тысяч рублей вкладов. По оценке составителей, соотношение среднедушевого депозита и среднемесячных доходов за 2019 год составляет 3,6. Таким образом, авторы исследования за средний доход взяли сумму около 24 тысяч рублей, что почти на 4 тысячи рублей меньше последних официальных данных по средней зарплате в крае. При этом, согласно исследованию, за два последних года прирост объема вкладов составил 13,8 %. Доля валютных депозитов в Алтайском каре составляет 7 %.

Стоит отметить, что данные цифры касаются лишь тех граждан, у которых имеются сбережения на банковских счетах. Сколько таковых в регионе, в исследовании не отражено. Даже если взять среднюю зарплату по краю в размере 28 тысяч рублей и ежемесячно откладывать от нее треть, то упомянутую сумму в 85,2 тысяч рублей жителю региона удастся накопить почти за девять месяцев. Впрочем, многие не имеют такой возможности, живя от зарплаты до зарплаты, а для некоторых такое среднее жалование и вовсе является пределом мечтаний. Добавим, что объем вкладов в данный момент для многих является той самой финансовой подушкой безопасности, к которой многие прибегли в связи с отсутствием заработка в период всероссийских выходных дней, несмотря на заверения первых лиц о сохранении зарплат.

Между тем Республика Алтай в данном рейтинге оказалась на 78 месте. Средний депозит здесь вдвое меньше, чем в Алтайском крае – 46,5 тысяч рублей, что больше среднего дохода жителя в 2,3 раза. При этом вклады за последние два года приросли здесь на 21,2 %. 3,8 % из них составляют валютные сбережения.

При этом самые большие объемы депозитов в Москве. На душу населения здесь приходится почти 859 тысяч рублей, что в 10 раз больше, чем в Алтайском крае. Такие сбережения составляют 11,6 месячных доходов в столице. Прирост вкладов в Москве за два года составил 21,9 %, из них 35 % — валютные. На втором месте по объемам вкладов находится Санкт-Петербург, но Северная столица отстает от Москвы практически в два раза – 438,6 тысяч рублей. Эта сумма равна 9,3 среднемесячных доходов жителя. Третье место заняла Магаданская область, где на душу населения приходится 333,3 тысячи рублей сбережений. В то же время аутсайдерами рейтинга являются кавказские регионы. В Дагестане средний депозит составляет 23,5 тысяч рублей, в Ингушетии – 10 тысяч рублей, в Чечне – 9,4 тысяч рублей.

Авторы рейтинга отметили, что по статистике Центробанка на 1 марта 2020 года, в российских банках хранилось 30,8 трлн рублей сбережений населения. За последние 10 лет сумма вкладов утроилась. В среднем на одного россиянина приходится порядка 210 тысяч рублей депозитов. При этом лидерство Москвы в данном рейтинге не объясняется высокими зарплатами — в некоторых субъектах они гораздо больше. Составители связывают это с большой концентрацией миллионеров и миллиардеров, большая часть которых проживает в столице. Таким образом, сбережения сверхбогатых москвичей сильно искажают средние значения не только по региону, но и по России в целом. «Безусловно, за этой средней величиной скрывается значительная дифференцированность вкладов как по размеру у отельных граждан, так и в разрезе субъектов РФ. В частности, средний размер депозитов в разных регионах отличается многократно», — отметили авторы исследования.

Что касается аутсайдеров рейтинга, то авторы объясняют их положение низкими доходами населения и местными особенностями. К примеру, в некоторых регионах население испытывает недоверие к банкам.

По мнению экспертов, в ближайшее время депозиты замедлят свой рост из-за коронавируса. Некоторым придется тратить свои сбережения из-за сокращения доходов. Особенно это коснется занятых в малом бизнесе.