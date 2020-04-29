Чугунная ванна Roca Malibu с отверстиями под ручки и ее особенности

Современный рынок санитарно-технических изделий – это огромнейший выбор самых разных предметов. Самыми внушительными по своим формам и размерам, разумеется, являются ванны, а самыми массивными из ванн, являются ванны, отлитые из чугуна. Когда-то кроме чугунных ванн других не было, в настоящее время есть и множество других видов этого сантехнического предмета из других материалов. Однако и сегодня ванна из чугуна, то есть традиционная, не потеряла своей актуальности в виду замечательных характеристик. Так, например, ванна Рока Молибу пользуется у потребителей популярностью. Чугунная ванна Roca Malibu 170×75 с отверстиями под ручки тут…

Приобретая чугунную ванну, потребитель должен понимать и знать, что исходный материал, из которого такая ванна отлита, плюс дополнительные отделки, придают данному предмету множество положительных качеств. Главным из этих качеств является то, что горячая вода в чугунной ванне, после того как она сама нагреется, остывает значительно медленнее, чем в ваннах из других материалов. Ванна Roca Malibu с размерами 175 на 75 сантиметров – это практически идеальный размер для того, чтобы можно было в ней находиться с удобством и комфортом. Дизайн ванны – это современные линии, эргономичные, плавные и обтекаемые. Установить ванну с такими размерам, можно практически в любой ванной комнате, где она будет смотреться гармонично и органично.

Ванна Roca Malibu с размерам 175 на 75 сантиметров относится к так называемому премиум сегменту. Тем не менее, цена на эту ванну вполне доступная для широкого потребителя, который хотел бы, чтобы его ванная комната выглядела нарядно и современно. На нынешнем рынке санитарно-технических изделий, в частности, ванн, ванна Roca Malibu абсолютно конкурентоспособная на фоне других подобных изделий, относящиеся к этому классу.

Кроме отверстий под ручки, ванна Рока Малибу идеально соответствует размерам, в которых легко помещается человек с различной комплекцией. Глубина также соответствуют комфорту. В этой ванне ее дно имеет специальное покрытие с антискольжением, цветовое решение также может быть разнообразным. Высоким является и качество эмали, которая наносится в шесть слоев, в конечном виде представляя собой ровную и гладкую, с идеальным блеском, поверхность.