Как Tinder и другие сервисы знакомств адаптировались к карантину

Компания Match Group владеет приложениями для знакомств Tinder, PlentyOfFish, OkCupid и Hinge. Во время пандемии сервисы успешно перестроились и начали организовывать свидания на расстоянии

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Казалось, что после введения по всему миру карантинных мер у людей останется меньше возможностей для личных встреч и это негативно скажется на дейтинговых приложениях вообще и Match Group в частности. Но компания расширила возможности своих сервисов и в итоге неожиданно оказалась в выигрышном положении.

Ежедневное количество сообщений с 11 марта в Tinder выросло на 20%, в OkCupid и Hinge – на 30%. После падения фондового индекса S&P 500 на 12,5% в марте акции Match Group выросли более чем на 60%.

Компания максимально стремится помочь пользователям привыкнуть к карантину: в марте Match Group организовала бесплатную горячую линию для консультаций о том, как устроить себе личную жизнь в эпоху социального дистанцирования. В Tinder открыли бесплатный доступ к функции Passport, дающей возможность общаться с кем угодно в любой точке мира. А сервис Hinge добавил напоминание о том, что сейчас лучше выбирать виртуальные свидания.

Ставка на видео

Из-за пандемии Match Group стала активно развивать возможности видеообщения на своих платформах. Например, разработчики изначально планировали добавить функцию видеотрансляций в приложение Plenty of Fish к концу июля, но теперь эту идею пришлось реализовать быстрее. В США она доступна уже сейчас, в других странах должна заработать к концу апреля.

С 15 апреля видеочаты также внедрили в приложение Match.com. Match Group планирует добавить функцию видеотрансляций и в другие сервисы, в частности в OKCupid и Hinge. Последний с 7 апреля позволяет пользователям уведомлять друг друга о готовности к онлайн-свиданию в Zoom, Facetime или Skype.

Еще одна необычная новинка – игра NextDatе в приложении Plenty of Fish. По сути, это скоростные видеосвидания: пользователи получают 90 секунд чата с потенциальным «мэтчем» (человеком, которого они могут выбрать для дальнейшего общения), по итогам которого можно перейти в полноценный разговор один на один.

Введение видеофункций позволило Match Group и привлечь в свои приложения новую аудиторию, и удержать старую. По данным компании, до начала пандемии интерес к внедрению видеочатов выражали всего 6% пользователей их приложений, а после их количество выросло до 69%. При этом 45% считают, что могут решить, подходит ли им собеседник, менее чем за десять минут видеообщения.

Что будет с подписками

По итогам прошлого квартала общее число платных подписчиков во всех приложениях Match Group выросло на 19% к аналогичному периоду прошлого года и составило 9,8 млн. Из них 5,9 млн – это подписчики Tinder, 70% из которых пользуются премиум-подпиской Gold. На большинстве рынков она стоит $15 в месяц.

Компания максимально зависит от своих платных пользователей: доходы от подписок составили 98% всех доходов Match Group в четвертом квартале 2019 года. Еще 2% компания заработала на онлайн-рекламе.

В феврале Match Group ориентировалась на рост выручки на 17–19% по итогам первого квартала 2020 года. По состоянию на 22 апреля компания еще не отчиталась за первый квартал. Менеджмент ожидает роста выручки и во втором квартале.