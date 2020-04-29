Косметолог развенчала популярные мифы о тональном креме

Секрет гладкой и безупречной кожи — в идеально подобранном тональном креме. Однако многие девушки отказываются от покрытия, так как продолжают верить многочисленным мифам, связанным с этим косметическим средством. Косметолог Илона Павлова решилась развенчать их.

По словам специалиста, самое распространенное заблуждение, в которое миллионы верят в наши дни — тональный крем забивает поры и не дает коже дышать.

На самом деле, говорит косметолог, современные формулы не причинят никакого вреда. Наоборот, они не только обеспечивают идеальное покрытие, но и защищают дерму. Например, от ультрафиолетового излучения — зачастую средства выпускаются производителями с защитным фактором.

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Еще один миф — тональный крем ускоряет старение кожи. Это сущая неправда, берется утверждать косметолог. По ее словам, такое возможно, если девушка неправильно подобрала средство. Например, ошиблась с текстурой или оттенком. Тогда тональный крем способен «обнажить» морщинки и неровности рельефа кожи.

Но это скорее недостаток неправильного выбора. Сам крем старить кожу не может. Наоборот, в его состав входят ухаживающие компоненты.

Тональный крем нельзя наносить на кожу вокруг глаз — вот еще один из самых распространенных мифов. Средство не рекомендуется наносить на нежнейшую кожу под глазами, только если в числе его ингредиентов есть спирт.

Если его нет, крем стоит наносить на эти участки, чтобы скрыть недостатки, в том числе и темные круги.

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Тональный крем вызывает появление прыщей — и это утверждение не соответствует действительности. Вероятно, проблема в том, что кисти и спонжи для макияжа были недостаточно очищены. Либо же косметика не была снята перед сном, что привело к появлению воспаления.

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