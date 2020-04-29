Видеоконференция глав МИД стран «нормандской четверки» состоится 30 апреля

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Во время пресс-конференции по итогам саммита «нормандского формата» в Елисейском дворце, 10 декабря…

Ludovic Marin/Reuters

Видеоконференция глав МИД стран «нормандской четверки» (России, Германии, Украины и Франции) состоится в четверг, 30 апреля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МИД ФРГ Райнера Бройля.

Отмечается, что встреча состоится во вторую половину дня.

«Речь пойдет, прежде всего, о том, чтобы реализовать договоренности, принятые на саммите в Париже, более последовательно в трехсторонней контактной группе между Россией и Украиной», — сказал Бройль.

Он также отметил, что стороны обсудят коронавирусную инфекцию.

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