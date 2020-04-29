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Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/657/13066657/TASS_39610181-pic905-895x505-77410.jpg" alt="«Борьба с этим злом»: Минобороны рассказало о планах на год" /></p> <p>

В Москве прошла коллегия Минобороны России, в ходе которой глава ведомства Сергей Шойгу рассказал о мерах борьбы с коронавирусом, принятых в российской армии, об особенностях призывной кампании — 2020, а также о планах военных на текущий год.

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Коллегия Минобороны России 29 апреля в формате видеоконференции обсудила вопросы, касающиеся борьбы с коронавирусной инфекцией, оказания помощи Сербии и Италии российскими военными специалистами, а также строительства многофункциональных медицинских центров. Руководил заседанием министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В ходе заседания Коллегия особое внимание уделила весеннему призыву граждан на военную службу, который стартовал 1 апреля.

Кроме того, одной из важных тем обсуждения стал ход выполнения планов деятельности Центрального военного округа и Воздушно-десантных войск.

О готовности бороться с эпидемией в армии

«Начнем заседание Коллегии с рассмотрения хода работы по недопущению в Вооруженных силах распространения коронавирусной инфекции. По-прежнему борьба с этим злом остается актуальной темой мировой повестки», — так начал заседание Коллегии Сергей Шойгу.

Контроль мероприятий по предупреждению распространения в российской армии с учетом мониторинга ситуации в стране осуществляет оперативный штаб Министерства обороны. Для диагностики, как сообщил глава военного ведомства, развернуты 23 специализированные лаборатории, способные в сутки проводить до 11,5 тыс. тест-исследований. Для изоляции лиц, контактировавших с больными коронавирусной инфекцией, и наблюдения за ними сформировано 182 обсервационных центра на 30 тыс. пациентов. В военных госпиталях подготовлено 6 745 мест для возможного лечения инфицированных военнослужащих.

По поручению президента России Владимира Путина ведется строительство 16 многофункциональных медицинских центров. Два — в Нижнем Новгороде и Одинцове — уже сданы. 30 апреля будут введены в эксплуатацию еще шесть центров, а до 15 мая — оставшиеся. Для своевременного лечения инфекционных больных подготовлено к развертыванию 7 мобильных подразделений на 700 мест. Выделено 86 врачебно-сестринских бригад.

На госпитальном судне «Иртыш» развернуто 450 мест под размещение неинфицированных пациентов, чтобы разгрузить госпитали Министерства обороны России на Дальнем Востоке для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

«Напомню, что в настоящее время наши медики и специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты помогают в борьбе с коронавирусом в Сербии и Италии», — сказал министр обороны.

Всего российским сводным отрядом, действующим в Сербии, проведен комплекс работ в 28 городах. В Италии, в провинции Ломбардии в 83 населенных пунктах.

О призыве

«Второй вопрос повестки касается весеннего призыва граждан на военную службу, который стартовал 1 апреля», — сказал министр обороны.

В соответствии с указом президента России, до 15 июля в войска будет направлено 135 тыс. человек. В военных комиссариатах во избежание заражения коронавирусной инфекцией работников и посетителей введен усиленный дезинфекционный режим. На входе осуществляется барьерный контроль, а все сотрудники обеспечены медицинскими масками и бактерицидными средствами.

Кроме того, военкоматы перешли на новые методы работы с призывниками, в том числе на их дистанционное изучение и уточнение учетных данных с использованием современных телекоммуникационных средств. В результате к рассмотрению подготовлено уже более половины личных дел.

Работа призывных комиссий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований спланирована с 12 мая. Отправка граждан, призванных на военную службу, — с 20 мая.

В Минобороны отметили, что в военных комиссариатах созданы необходимые запасы медицинских масок, тестов и дезинфицирующих средств. По прибытии в воинские части призывники пройдут двухнедельный карантин.

«Подчеркну, что все мероприятия, связанные с призывом, решаются в тесном взаимодействии с главами субъектов Российской Федерации, в том числе в формате региональных штабов по противодействию распространению коронавирусной инфекции», — отметил глава военного ведомства.

Об учениях — 2020

Далее на заседании Коллегии Минобороны России был рассмотрен ход выполнения планов деятельности Центрального военного округа и Воздушно-десантных войск в части реализации майских указов Президента России Федерации, а также решений, принятых на совещаниях в Сочи и послания Владимира Путина.

На Центрально-Азиатском стратегическом направлении командование Центрального военного округа продолжает совершенствовать систему управления и подготовки войск к выполнению задач по предназначению, переоснащение на новейшее вооружение и технику, отметил глава военного ведомства.

Особое внимание уделяется двусторонним учениям, а также комплексному решению вопросов — от реагирования на кризисные ситуации и зарождения военных угроз до планирования стратегических операций.

Количество предусмотренных на этот год мероприятий оперативной подготовки увеличилось на 13%, мобилизационной — на 9%, боевой — на 36%. Их итогом станет двустороннее командно-штабное учение на местности двух армий с созданием коалиционных группировок войск.

Подготовка органов военного управления и войск округа к решению задач на Центрально-Азиатском стратегическом направлении осуществляется в тесном взаимодействии с вооруженными силами государств — членов ОДКБ и ШОС.

«Отмечу, что по сравнению с прошлым годом количество мероприятий совместной подготовки увеличилось на 14%», — сказал Сергей Шойгу.

Что касается Воздушно-десантных войск, то продолжается их развитие в качестве основных сил быстрого реагирования.

Подготовка соединений и воинских частей ведется с опорой на боевой опыт, полученный в Сирии, направлена на поиск более эффективных и нестандартных решений поставленных задач. Часть из них будет отработана в ходе стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020».

В рамках подготовки к нему запланирован комплекс мероприятий оперативной и боевой учебы, включая командно-штабное учение на местности двух соединений с десантированием.

С 19 по 24 апреля в районе архипелага Земля Франца Иосифа прошло учение с подразделениями специального назначения. Впервые в мировой практике была десантирована группа с высоты 10 тыс. м. Высотное десантирование позволяет подразделениям специального назначения действовать скрытно на значительном удалении от объекта разведки в любом регионе, и даже в арктических условиях.

Пандемия коронавируса не должна повлиять на повседневную деятельность российской армии и ее возможности по оказанию помощи в борьбе с коронавирусом, ранее подчеркивал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Как ранее сообщали в военном ведомстве, в связи с переносом военного парада на более поздний срок личный состав парадных расчетов и техника возвращены в пункты постоянной дислокации и помещены на карантин. Привлекаемые к параду вооружение, военная и специальная техника находятся под охраной на местах размещения — тренировочных площадках. Предметы исторической и парадной формы одежды сданы на хранение на склады. Доставка участников парадных тренировок в пункты постоянной дислокации осуществлялась ведомственным транспортом, прошедшим специальную обработку дезинфицирующим раствором.

Новая дата проведения военного парада, посвященного 75-летию Победы, пока не определена.

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