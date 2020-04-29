Еще четыре алтайских предприятия пополнили список системообразующих организаций России

По итогам заседания правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики был дополнен перечень системообразующих организаций в сфере ведения Минпромторга России. В него включили еще 274 предприятия, которые соответствуют выбранным критериям. В дополненном списке помимо АО «Алтайвагон» оказалось еще три компании региона: ЗАО «Рубцовский завод запасных частей», ООО «Нортек» и ФКП «Бийский олеумный завод». Кроме того, по линии Минтранса в перечень включили АО «Алтай-Пригород». Таким образом, уже пять алтайских компаний смогут рассчитывать на меры федеральной поддержки. Список опубликован на сайте Минэкономразвития РФ.

Как уточнили в Минпромторге РФ, в перечень системообразующих организаций вошли предприятия по 23 отраслям промышленности, в том числе по 10 новым (машиностроение для пищевой и перерабатывающей; сельскохозяйственное машиностроение; специализированное машиностроение; фармацевтическая промышленность; медицинская промышленность; металлургия; промышленность строительных материалов (изделий) и строительных конструкций; производство изделий народных художественных промыслов; розничная торговля, мебельная промышленность). В итоге перечень на текущий момент включает в себя 519 организаций.

Из приведенного министерством списка следует, что к системообразующим компаниям теперь относится ЗАО «Рубцовский завод запасных частей», представляющий сельскохозяйственное машиностроение. Известно, что основным учредителем завода выступает ООО «Фирма Инсайдер», которая, в свою очередь, по данным ЕГРЮЛ, принадлежит депутату Госдумы РФ от Алтайского края Виктору Зобневу и сейчас находится в доверительном управлении ООО «Алмаз-Инвест». В качестве основного вида деятельности комбината указана механическая обработка металлических изделий. ЗАО «РЗЗ» специализируется на выпуске готовой почвообрабатывающей техники и запасных частей к ней.

Кроме того, Алтайский край представлен теперь и в части организаций химической промышленности — там значится ООО «Нортек». Как известно, данное предприятие занимается изготовлением шин и базируется на промышленных площадках бывшего Алтайского шинного комбината в Барнауле. В августе прошлого года занимавший тогда пост управляющего директора ООО «Нортек» Игорь Канаков заявлял, что по итогам 2018 года доля их компании в общероссийском производстве шин в четырех группах (грузовые, легкогрузовые, сельхозшины и индустриальные) составила 22,8 %. Впрочем, тогда же руководство в ходе личной встречи с губернатором Виктором Томенко призналось, что несмотря на позитивные показатели и прогнозы, у них все же имеются проблемы. Так, у компании сложности с логистикой, которая видится им слишком многоступенчатой и расширяет и без того значительные расходы. По данным ЕГРЮЛ, сейчас у компании два управляющих директора — Никита Скваж и Владимир Яковлев. Фирма более чем на 98 % принадлежит ООО «ТПФ «Меркурий», которым в свою очередь единолично владеет и управляет бизнесмен Андрей Кулиничев.

Наконец, третьей алтайской организацией в дополнительно списке стало ФКП «Бийский олеумный завод». Он был создан на базе ряда цехов Бийского химического комбината в 1965 году (электродный, РМЗ и цех связи), а также сернокислотного производства (производство олеума), производства тротила, тэна, гексогена. Осенью прошлого года Владимир Путин подписал указ, согласно которому, БОЗ в течение года присоединят к заводу им. Я.М. Свердлова в Нижегородской области, также производящему взрывчатые вещества, в процессе реорганизации последнего. При этом вопрос объединения двух предприятий рассматривался не менее шести последних лет, но окончательное решение почему-то приняли именно сейчас. Гендиректором ФКП «БОЗ» является Максим Крючков, его заместитель — председатель гордумы Бийска, лидер единороссов наукограда Сергей Ларейкин.

Добавим, что также в списке системообразующих, но по линии Минтранса, присутствует АО «Алтай-Пригород». Фирма занимается пассажирскими железнодорожными перевозками в пределах Алтайского края и является оператором маршрутов электричек. Эту компанию возглавляет депутат Алтайского Заксобрания, председатель комитета по бюджету и налогам Владимир Устинов. Учредителями АО являются ФГУП «Западно-Сибирская железная дорога» (51 %) и Фонд имущества Алтайского края (49 %).

Напомним, что изначально в перечень вошло 246 организаций сферы ведения Минпромторга России, отобранных по 15 различным отраслям: автомобильная, авиационная, радиоэлектронная промышленность, станкостроение, нефтегазовое машиностроение, судостроение, энергетическое машиностроение, электротехническая и кабельная промышленность, тяжелое машиностроение, лесопромышленный комплекс, легкая и химическая промышленность, железнодорожное машиностроение, а также промышленность социально значимых товаров, обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии. Всего там значится 246 организаций, среди которых была единственная компания из Алтайского края — АО «Алтайвагон».