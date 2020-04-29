К премии «Оскар» из-за COVID-19 впервые допустят выходившие онлайн фильмы

Новое правило перестанет действовать, когда кинотеатры снова откроются после пандемии коронавируса

Организаторы 93-й премии «Оскар» допустят к отбору фильмы, которые были показаны онлайн в период закрытия кинотеатров из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении американской Академии киноискусств. Такое происходит впервые за всю историю премии.

В сообщении указано, что новое правило перестанет действовать, когда кинотеатры снова откроются.

Для того, чтобы участвовать в отборе, фильмы должны быть доступны на специальном защищенном сайте киноакадемии в течение 60 дней с момента выхода фильма, а также удовлетворять остальным критериям, говорится в сообщении.

Согласно обычным правилам, фильм должен демонстрироваться в коммерческом кинотеатре Лос-Анжелеса не менее семи дней подряд, причем в день должно быть не менее трех показов. Однако из-за пандемии коронавируса, начиная с 16 марта все кинотеатры Лос-Анжелеса оказались закрыты.

«Академия поддерживает своих членов и коллег в этот период неопределенности. Мы признаем важность того, чтобы их работу видели, особенно сейчас, когда зрители ценят кинофильмы больше, чем когда-либо», – сказали президент Академии киноискусств Дэвид Рубин и генеральный директор Доун Хадсон.

США больше всего пострадали от распространения коронавируса. По последним данным, в стране зафиксировано более 1 млн случаев инфицирования, что является абсолютным рекордом среди всех стран. Страна также занимает первое место по уровню смертности – там скончались 58,3 тыс. человек, у которых был выявлен COVID-19.

Накануне президент Дональд Трамп сообщил, что ситуация с распространением инфекции в его стране улучшается. В частности, он отметил стабилизацию ситуации с заражением в Нью-Йорке, Новом Орлеане, Детройте, Бостоне и Хьюстоне.

В Техасе собираются уже с 1 мая снять часть ограничений, введенных из-за коронавируса. По словам губернатора штата Грега Эбботта, в этот день откроются магазины, кинотеатры, рестораны, торговые центры, музеи и библиотеки. При этом в помещениях смогут одновременно находиться не более 25% посетителей от максимальной загрузки.

В середине мая власти штата планируют разрешить работать парикмахерским, барам и спортзалам.