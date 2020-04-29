Россия и Турция в шестой раз провели патрулирование трассы М4 в Идлибе

«В соответствии с договоренностями между президентами Российской Федерации и Турецкой Республики, достигнутыми 5 марта 2020 года в городе Москве, 28 апреля 2020 года состоялось очередное, шестое по счёту, совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М4 в зоне деэскалации Идлиб», — цитирует российский Центр по примирению враждующих сторон ТАСС. Трасса М4 связывает города Алеппо и Латакия.

По данным Центра, к совместному патрулированию от российской стороны привлекались два БТР-82А и бронеавтомобиль «Тигр». Движение совместной российско-турецкой колонны с воздуха контролировалось беспилотными летательными аппаратами ВКС России. Организация взаимодействия между сторонами осуществлялась через Совместный координационный центр. Первое совместное российско-турецкое патрулирование участка этой трассы в зоне деэскалации Идлиб состоялось 15 марта, второе — 23 марта, третье — 8 апреля, четвёртое — 15 апреля, пятое — 21 апреля.