Всех приезжающих в Крым туристов изолируют в обсерватор

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Всех россиян, которые будут приезжать на полуостров Крым в целях отдыха, начнут отправлять в обсерватор на две недели. О введении ограничительных мер на заседании штаба по противодействию коронавирусной инфекции заявил глава региона Сергей Аксенов. Его слова приводит «Российская газета».

Уточняется, что новые правила изоляции будут касаться приезжих, не имеющих крымской прописки или собственной недвижимости, где они могли бы оставаться на время пребывания.

Аксенов назвал эти меры исключительными, но отметил, что они были приняты, чтобы ограничить поток туристов в Крым на майские праздники.

Ранее в апреле секретарь местного Союза туроператоров Елена Бондарева заявила, что рост туристического потока в Крым на фоне пандемии коронавируса ставит регион под угрозу, так как желающие «пересидеть» вспышку заболевания на курорте сами могут быть его разносчиками.

Кроме того, 20 апреля Сергей Аксенов призвал российских туристов воздержаться от поездок на полуостров из-за пандемии коронавируса. Он уточнил, что призыв касается не только тех, кто отправляется в командировку, но и туристов.

Согласно последним данным, в Крыму зафиксировано 89 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, 29 человек вылечились. До 30 апреля в республике действует режим повышенной готовности, который предполагает приостановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию для всех жителей.