Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»

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Если Россия завершит строительство газопровода «Северный поток-2», то транзит газа через Украину после 2025 года остановится. Об этом в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК заявил глава оператора украинской ГТС Сергей Макогон.

«Я не вижу причин для «Газпрома» продлевать транзит газа через Украину после 2025 года», — признал он. При этом Макогон заметил, что тарифы на прокачку являются «абсолютно конкурентоспособными», поэтому прекращение сотрудничества будет связано только с политикой.

Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США. По словам Макогона, в своей борьбе Украина рассчитывает на помощь Евросоюза, поскольку «Северный поток-2» идет вразрез с европейскими принципами солидарности.

Россия пыталась закончить строительство «Северного потока-2» в 2019 году, когда истекал срок контракта на транзит через Украину, чтобы избежать подписания нового соглашения.

Из-за позиции Дании, которая долгое время не давала разрешения на работы в своих водах, выдержать сроки не удалось. В результате Москва и Киев подписали пятилетний договор, в рамках которого «Газпром» обязался прокачивать по украинскому маршруту 65 миллиардов кубометров в 2020 году и по 45 миллиардов в следующие четыре года. Перед этим Россия выплатила почти 3 миллиарда долларов Украине по решению Стокгольмского арбитражного суда.

«Газпром» намерен закончить газопровод в конце 2020-го или начале 2021 года. Главной проблемой стала угроза США ввести санкции против любой компании, которая будет содействовать строительству. Швейцарский подрядчик Allseas сразу же прекратил работы. Принадлежащий «Газпрому» трубоукладчик «Академик Черский» в настоящее время находится в Северном море, но будет ли он заниматься работами, по-прежнему неизвестно.

Накануне Польша объявила, что может начать арестовывать активы оператора строительства газопровода компании Nord Stream 2 AG. Такое решение будет принято, если Россия откажется возвращать долг в 1,5 миллиарда долларов, возникший после решения Стокгольмского арбитража.