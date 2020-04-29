ФСБ показала миллионы вывозивших из России редчайший драгметалл контрабандистов

Видео: t.me/rian_ru

Сотрудники ФСБ показали склады и пачки денег, принадлежащие контрабандистам, вывозившим из России редчайшие драгметаллы. Видео в среду, 29 апреля, публикует РИА Новости

На кадрах бойцы спецназа осматривают склад со стеллажами, возле которых сложены мешки и коробки. Оперативники с помощью специального устройства пересчитывают собранные в пачки пятитысячные купюры. В ходе обыска были обнаружены и изъяты очищенные кустарным способом золото и серебро общей массой более 162 килограммов, а также более 700 килограммов перемолотых автокатализаторов с платиной, палладием и родием стоимостью более десяти миллионов рублей.

Оперативники также нашли у контрабандистов наличные деньги (в том числе иностранную валюту) для заключения незаконных сделок по драгоценным металлам.

Ранее 29 апреля сообщалось, что в Смоленской области, в районе госграницы с Белоруссией, был остановлен грузовой автомобиль, направлявшийся в Литву. В ходе досмотра машины сотрудники правоохранительных органов нашли 21 мешок общей массой более 11 тонн: в нем находились перемолотые автомобильные катализаторы, в состав которых входят платина, палладий и родий. Их общая стоимость составляет как минимум 200 миллионов рублей.