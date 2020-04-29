Дочь переехавшей в США солистки «Демо» избили и ограбили темнокожие девушки

Александра Зверева с дочерью ВасилисойФото: @sashazvereva

Переехавшая в США российская поп-певица и диджей Александра Зверева, в прошлом солистка группы «Демо», рассказала о «разбойном нападении» на ее 17-летнюю дочь Василису. Артистка раскрыла подробности в Instagram.

Инцидент произошел в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. По словам Зверевой, ее дочь избили и ограбили темнокожие девушки, когда та занималась спортом в парке неподалеку от дома. По словам артистки, место «хорошо патрулируется копами, особенно сейчас, когда пляжи закрыты для публики, но спортивная дорожка открыта».

«На них начали задираться агрессивно настроенные темнокожие девочки-подростки, примерно того же возраста или постарше», — объяснила Зверева. По ее словам, одна из девушек выдернула из кармана ее дочери айфон и попыталась скрыться. Василиса побежала за ней, покинув людное место.

«Компания в составе 4-х больших девушек подошли к моей дочке и со словами «Сейчас мы выбьем из тебя де💩мо»», — написала исполнительница.

По ее словам, дочери нанесли удары кулаками и локтями по голове, когда она упала ее продолжили избивать ногами. На место происшествия вызвали полицию, нападавших задержали.