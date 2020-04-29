Обращение Владимира Путина по ситуации с коронавирусом от 28 апреля 2020 года

Глава российского государства вновь обратится к гражданам по поводу эпидемиологической ситуации в стране 28 апреля 2020 года. Владимир Владимирович выступит в рамках совещания с лидерами российских субъектов.

Обращение Путина по коронавирусу с совещания, смотреть трансляцию

Сообщается, что Владимир Владимирович выскажет свое мнение о продлении карантинного режима на майские праздники, а также объявит новые экономические меры поддержки граждан России. Посмотреть обращение главы государства можно на центральных телеканалах, совещание начинается между 15:00 и 16:00 по Москве.

Руководители субъектов должны предоставить отчёт о проделанной работе и принятых мерах. Российские новостные порталы сообщают, что руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, градоначальник столицы Сергей Собянин и глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко также выступят на совещании.

«Совещание президента с лидерами субъектов по ситуации с вирусом COVID-19 и оценке краткосрочных перспектив начнется после 15 часов по Москве. У Владимира Путина запланировано большое выступление», — анонсировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Стоит отметить, что глава государства почти каждый день проводит видеоконференции с властями регионов. Владимир Владимирович отслеживает ситуацию с распространением COVID-19 в стране в режиме реального времени.

Смотреть трансляцию Владимира Путина 28 апреля 2020 года

Кремль назвал темы выступления Путина перед майскими праздниками

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал представителям СМИ о теме назначенного на 28 апреля совещания Владимира Владимировича с лидерами субъектов.

«Подтверждаю, что у Владимира Путина запланировано большое выступление. Владимир Владимирович выступит в рамках совещания, которое начнется после 15:00 по Москве. На совещании глава государства обсудит с главами регионов коечные места в больницах, оценит ситуацию и дальнейшие перспективы на краткосрочный период. Помимо президента, на совещании также будут присутствовать руководители Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора», — заявил Дмитрий Песков.

Известно, что лидеры субъектов обязаны были подготовить к 28 апреля дополнительный коечный фонд, добавить 95 тысяч мест в сумме по всей стране для инфицированных COVID-19, а также оформить закупку необходимого оборудования и средств защиты. Глава государства объявил нерабочую неделю до конца апреля, карантинный режим завершается уже через два дня. Еще на прошлой неделе власти РФ подготавливали граждан к тому, что режим ограничения пролонгируют. Количество инфицированных продолжает расти, а число случаев за сутки поражает — по пять-шесть тысяч зараженных каждые 24 часа.

По количеству инфицированных Российская Федерация уже обогнала Поднебесную и Иран. Представители Министерства здравоохранения заявили, что среди госпитализированных увеличилось количество пациентов с тяжелой формой заболевания. Власти столицы РФ отметили рост пневмоний, которые при COVID-19 имеют очень много неприятных особенностей, они гораздо сложнее поддаются лечению.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова неоднократно говорила о том, что карантинные меры на территории страны срочно необходимо пролонгировать, в противном случае в России будет ужасная эпидемиологическая обстановка. Напомним, что премьер-министр страны отдал приказ Роспотребнадзору и вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой разработать поэтапный план снятия карантинных мер, которые были введены на фоне распространения COVID-19. Его и должны представить на совещании.