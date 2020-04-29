Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 29 квітня

За останню добу на Волині зареєстровано 11 нових випадків COVID-19: Горохівський район (4), м.Нововолинськ (3), Ковельський район (2), м.Луцьк (1), Ківерцівський район (1). Одужало 3 особи.
Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.
Загалом станом на ранок 29 квітня в області зареєстрували 271 випадок COVID-19, який підтверджено лабораторно методом ПЛР.
Одужало 55 осіб. Шість випадків хвороби завершилось летально.
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 79 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• м. Нововолинськ – 44 випадки, в т.ч. 2 летальних;
• Старовижівський район – 41 випадок, в т.ч. 1 летальний;
• Ківерцівський район – 23 випадки;
• Ковельський район – 23 випадки;
• Горохівський район – 18 випадків;
• Луцький район – 13 випадків, в т.ч. 1 летальний;
• Володимир-Волинський район – 11 випадків;
• Іваничівський район – 5 випадків;
• Рожищенський район – 4 випадки;
• Камінь-Каширський район – 3 випадки;
• Маневицький район – 2 випадки;
• Шацький район – 2 випадки;
• Ратнівський район – 1 випадок;
• Локачинський район – 1 випадок;
• Турійський район – 1 випадок.
За попередню добу надійшло 57 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 1887 осіб, в тому числі за останню добу – 91 особа.