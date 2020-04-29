Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 29 квітня

За останню добу на Волині зареєстровано 11 нових випадків COVID-19: Горохівський район (4), м.Нововолинськ (3), Ковельський район (2), м.Луцьк (1), Ківерцівський район (1). Одужало 3 особи.

Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.

Загалом станом на ранок 29 квітня в області зареєстрували 271 випадок COVID-19, який підтверджено лабораторно методом ПЛР.

Одужало 55 осіб. Шість випадків хвороби завершилось летально.

За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:

• м. Луцьк – 79 випадків, в т.ч. 2 летальних;

• м. Нововолинськ – 44 випадки, в т.ч. 2 летальних;

• Старовижівський район – 41 випадок, в т.ч. 1 летальний;

• Ківерцівський район – 23 випадки;

• Ковельський район – 23 випадки;

• Горохівський район – 18 випадків;

• Луцький район – 13 випадків, в т.ч. 1 летальний;

• Володимир-Волинський район – 11 випадків;

• Іваничівський район – 5 випадків;

• Рожищенський район – 4 випадки;

• Камінь-Каширський район – 3 випадки;

• Маневицький район – 2 випадки;

• Шацький район – 2 випадки;

• Ратнівський район – 1 випадок;

• Локачинський район – 1 випадок;

• Турійський район – 1 випадок.

За попередню добу надійшло 57 повідомлень про підозру на COVID-19.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 1887 осіб, в тому числі за останню добу – 91 особа.