29 апреля отмечается несколько церковных праздников

Народный праздник Арина – урви берега отмечается 29 апреля 2020 года (дата по старому стилю – 16 апреля). Православной церковью в этот день чтится память мученицы Ирины и ее двух сестер.

Какой православный праздник сегодня, 29.04.2020

Жили в 4 веке три сестры – Ирина, Агапия и Хиония, отличались благочестием; как и другие гонимые христиане, искали спасения в горных пещерах.

Когда слугам императора Диоклетиана все-таки удалось их изловить и привести в суд, сестры отказались изменить своей вере, за что в этот же день Хиония и Агапия были сожжены, а Ирина, с остальными пленниками, была брошена в тюрьму, дабы одумалась.

Когда же и в следующий раз Ирина отказалась предать свою веру, император повелел отдать ее в публичный дом. Но никто из мужчин не тронул ее, мученицу казнили. Все три сестры почитаются как святые мученицы.

В это время половодье заканчивалось, и реки возвращались в свои привычные русла, но берега были еще размыты, что представляло известную опасность и об этом говаривали: «Ирина — урви берега!»,

В этот день крестьяне особо уделяли внимание рассаде. Сажая капусту, хозяйки «напутствовали» ее особыми словами: «Не будь голенаста, будь пузата; не будь пустая, будь тугая; не будь красна, будь вкусна». И не точно такие же, но схожие речи, для хорошего роста и урожайности, были припасены для всякого овоща на посадку.

Особо надеялись на то, что за Ириной последуют теплые, радующие солнцем деньки – тогда бы растения быстро прибавляли в росте. На рассаде даже предсказывали погоду на сенокос. Говорили, что на него будет совсем сухо, если взошедшие ростки хорошо «пили» воду. Хватало работы на этот день и в саду – побелить деревьям стволы.

Церковный праздник 29 апреля, какой

По церковному календарю, 29 апреля поминают Святого Леонида и мучениц Хариессу, Нику, Галину, Калису (Калиду), Нунехию, Василиссу и Феодору, пострадавших за веру в Коринфе при императоре Деции примерно в 258 году.

Родился Леонид на Пелопоннесе. Будущий Святой служил начальником женского духовного хора. Во время гонений Деция, когда другие христиане скрывались и пытались избежать обысков, хор продолжал исполнять гимны и благодарственные молебны.

Они единственные открыто исповедовали христианскую веру и за несколько дней до Пасхи были арестованы в городе Трезене и доставлены в Коринф к правителю Венусту.

Сначала правитель, обещая богатство и славу, тщетно уговаривал задержанных принести жертву богам. Хитрость и пытки также не принесли результата. Поэтому было решено утопить Леонида и его учениц.

Их бросили в море, но они шли по воде, как по суше, и пели духовные гимны. Мучители, догнав их на корабле, повесили на шеи камни и утопили.