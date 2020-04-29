В Великобритании дети умирают от неизвестной болезни

Напасть имеет признаки синдрома токсического шока, когда появляются внутреннее воспаление, болевые ощущения в животе, лихорадка, раздражение кожи и покраснение языка.

У нескольких детей с перечисленными симптомами подтвердился еще и коронавирус. Ученые не могут сказать, может ли COVID-19 провоцировать появление этого заболевания.

Врачам пришло указание срочно пересмотреть все медицинские карты детей, у которых было или имеется внутреннее воспаление. Главная цель этого – выяснить, что именно вызывает заболевание, какой возбудитель. Начались новые исследования британских и итальянских ученых. Специалисты надеются, что они смогут найти взаимосвязь между коронавирусом и новым заболеванием.