Ученые усомнились в законах природы: универсальная константа электромагнетизма может быть другой

По мнению ученых из UNSWSydney (Австралия), в природе может быть еще 4 измерения света, которые изучаются квазаром, находящимся на расстоянии 13 млрд световых лет от нас. Из этого вытекает следующее: универсальная константа может быть совсем не такой постоянной, как считается сейчас, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Как отметил профессор Джон Уэбб, постоянная тонкой структуры являет собой меру электромагнетизма, а это одна из основополагающих сил мира. Сегодня константа тонкой структуры используется для определения силы электромагнетизма. Постоянное число было определено на основе скорости света, заряда электрона и других величин. Именно благодаря электромагнитной силе все объекты в космосе удерживаются на своем месте. Без неё все они разлетелись бы в разные уголки Вселенной. Еще совсем недавно считалось, что эта сила полностью неизменна. Новые данные ученых говорят, что постоянная разная в тех или иных уголках космического пространства. Эксперты во время изучения квазара провели 4 измерения постоянной вдоль линии наблюдения. Их отличия оказались очевидными. Это первое исследование, которое ведет к перевороту в понимании Вселенной.