Ученые выяснили, почему у COVID-19 столько симптомов

Результаты исследования были опубликованы Королевским колледжем Лондона. За основу были взяты данные, которые собрали с помощью приложения COVID-19 Symptom Tracker. Ученые проанализировали информацию 2600 близнецов и попытались установить отличия в их симптомах. Они надеялись найти сходства или различия в симптомах между однояйцевми близнецами и разнояйцевыми. В первом случае гены совпадают на 100%, а во втором – на 50%.

В итоге догадки ученых подтвердились. Однояйцевые близнецы имели одинаковые признаки коранивируса, тогда как у двойняшек были отличия. Генетика объяснила около 50% отличий в симптомах.

Наследственные данные напрямую влияют на лихорадку во время коронавируса, диарею, потерю запаха и вкуса. С генетикой не связаны кашель, плохой аппетит и боль в грудной клетке и животе.

Covid-19 является странным заболеванием, поскольку у каждого он проявляется по-разному. С учетом этого можно сказать, что каждый человек имеет разные шансы на заражение.