Сергей Жигунов живет с девушкой, которая похожа на Анастасию Заворотнюк

Актер Сергей Жигунов предпочитает не афишировать свою личную жизнь, что провоцирует появление слухов и домыслов. Он дважды женился на актрисе Вере Новиковой, но на сегодняшний день он живет с Викторией Ворожбит, которая похожа на его бывшую возлюбленную, актрису Анастасию Заворотнюк.Жигунов не дает комментарии, а если во время интервью ушлые светские хроникеры пытаются разведать у знаменитого актера какие-то детали, не имеющие отношения к творчеству, Сергей Викторович может внезапно прервать беседу, подняться и уйти. Но, как говорится, все тайное рано или поздно становится явным. Говорят, у Жигунова новый роман с Викторией Ворожбит. Женщина является «копией Заворотнюк», на которой Сергей был готов жениться.Первые слухи о возможной связи Жигунова и Ворожбит всплыли в прессе в начале 2020 года. Именно тогда появились подробности их знакомства. В 2018 году Сергей и Виктория впервые увиделись во время подготовки кинофестиваля «Утро Родины» на Сахалине. Они быстро сработались, и уже в 2019-м Виктория стала директором мероприятия.

Отношения Сергея и Анастасии развивались так стремительно, что актер развелся и стал жить с новой возлюбленной. Этот роман продлился всего несколько лет, и Жигунов вернулся к Новиковой, на которой заново женился. А сейчас в СМИ появились слухи о свадьбе актера с Ворожбит, которая, по мнению поклонников, удивительно похожа на Заворотнюк.Таролог Саона убеждена, что пара вскоре оформит отношения. «Карты говорят, что у него есть безумные чувства к женщине, что он действительно любит, и эта любовь ответная. Мужчина безумно рад, он будто стал жить новой жизнью», — сообщила экстрасенс.По словам провидицы, Жигунова обуревает такая страсть, что он готов бросить все, чтобы быть рядом с любимой. «В скором времени они воссоединятся, будут вместе, и эти отношения приведут к браку», — поведала она.Сейчас актриса Анастасия Заворотнюк борется за жизнь. Впервые новость о болезни звезды сериала «Моя прекрасная няня» появилась в августе 2019 года. Родные актрисы не дают никаких комментариев о болезни, говоря лишь то, что Анастасия борется за жизнь изо дня в день. Ранее в прессе появилась новость о том, что состояние звезды улучшилось. Однако, никто из семьи актрисы не подтвердил эту новость.