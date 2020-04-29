В Великобритании дети умирают от неизвестной болезни

Специалисты из британской системы здравоохранения сообщили, что в стране появилась новая болезнь. Ею заражаются дети, сейчас случаев инфицирования меньше 20. Инфекция в некоторых случаях приводит к смерти, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Напасть имеет признаки синдрома токсического шока, когда появляются внутреннее воспаление, болевые ощущения в животе, лихорадка, раздражение кожи и покраснение языка. У нескольких детей с перечисленными симптомами подтвердился еще и коронавирус. Ученые не могут сказать, может ли COVID-19 провоцировать появление этого заболевания.Врачам пришло указание срочно пересмотреть все медицинские карты детей, у которых было или имеется внутреннее воспаление. Главная цель этого – выяснить, что именно вызывает заболевание, какой возбудитель. Начались новые исследования британских и итальянских ученых. Специалисты надеются, что они смогут найти взаимосвязь между коронавирусом и новым заболеванием.