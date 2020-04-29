Задача стоит министр цифрового развития оценил перспективу внедрения пропусков Алтайском крае

Правительство Алтайского края пока не прорабатывает вопрос о введении в регионе системы электронных пропусков. В ходе онлайн конференции министр цифрового развития Евгений Зрюмов рассказал, что такая возможность уже была изучена, но внедрение технологии пока не запланировано. Также он поведал о других «цифровых» вызовах для региона, которые стали наиболее актуальны в период пандемии и всероссийских нерабочих дней.

Евгений Зрюмов сообщил, что по поручению президента РФ в Алтайском крае была изучена возможность внедрения цифровых пропусков – QR-кодов — по опыту Москвы и Московской области. «Этот опыт мы изучили. Да, действительно, там применяются QR-коды. Этот опыт может изучить и любой житель Алтайского края, потому что приложение «Стоп Коронавирус», которое интегрировано в сайт Госуслуг, доступно на всех мобильных платформах. Это готовая технология, но каждый субъект принимает самостоятельное решение о внедрении», — пояснил министр цифрового развития. Он добавил, что такое решение может принимать только оперативный штаб региона по коронавирусу, причем это касается как электронных пропусков, так и бумажных. «Таких задач перед нами сейчас не стоит», — сказал Зрюмов, подчеркнув, что это согласованная позиция всего правительства края. Впрочем, он отметил, что все будет зависеть от развития эпидемической ситуации.

Отметим, что официальные источники и чиновники везде говорят об эффективности и высоком качестве приложения для пропусков «Стоп Коронавирус». Однако, к примеру, в цифровом магазине на платформе Android «Play Маркет» у данного приложения весьма плохие отзывы. Из 23 тысяч оценок средний балл — 2,3 из 5, что по меркам площадки очень низко. Пользователи жалуются на неудобный интерфейс, постоянный сброс данных и неисправную работу. Данная платформа была апробирована в Московской области, после чего Минкомсвязи РФ решило внедрить ее еще в 21 регионе страны, включая сибирские. Однако ее эффективность пока не доказана. Алтайский край данная технология пока обходит стороной.

Также Евгений Зрюмов затронул еще одну актуальную тему дистанционного образования в Алтайском крае. Известно, что переход на дистант доставил много трудностей преподавателям, ученикам и их родителями. В особенности это касается школ в отдаленных от райцентров поселениях. Однако, по оценке властей, ситуация уже стабилизировалась. По словам министра, многие школы и раньше были подключены к Сети, но сейчас они уже не дотягивают до стандартов скорости связи. Данный вопрос решается в рамках профильной региональной программы.

Что касается образовательных сервисов, которые в первые дни «дистанционки» сбоили у многих пользователей, то, по словам, Зрюмова, их стабильная работа была налажена достаточно оперативно. Он отметил, что цифровые ресурсы Минобра были готовы лишь к тому, что на «Сетевой край. Образование» зайдет 130 тысяч учеников, но на деле наплыв достигал 200 тысяч в пиковые часы. «Такого стресс-теста не было никогда, но проведенная работа с разработчиками программного обеспечения уже на следующий день показала, что система начала работать. Доступность сервисов была зафиксирована и родителями, и школьниками», — заверил глава ведомства.

Евгений Зрюмов отметил, что такой «урок» власти еще никогда не получали, но он указал на имеющиеся болевые точки, имеющиеся в каналах связи и функционировании программ. С учетом этого опыта, данное направление будет развиваться, сказал чиновник.