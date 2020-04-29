Как на сегодняшний день обстоят дела с коронавирусом в разных странах мира?

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mavit
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Как на сегодняшний день обстоят дела с коронавирусом в разных странах мира?

Вспышка вируса COVID-19 прогремела на весь мир в Китай в декабре 2019 года. Со временем простая эпидемия распространилась до таких масштабов, что представители ВОЗ объявили пандемию. Сейчас эпицентром распространения инфекции является Америка, где количество инфицированных превысило отметку в миллион человек, тогда как в Европе вирус причинил больше всего вреда Испании и Италии.

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Где больше всего больных коронавирусом в мире, последние новости на 29 апреля

Америка

В Соединенных Штатах инфицировано более одного миллиона человек, пик пандемии еще не был пройден. Однако в некоторых субъектах уже снимают карантинные меры.

Испания

На территории Испании инфицировано свыше 230 тысяч человек. Эксперты говорят, что из-за COVID-19 в этой стране возникнет серьезная проблема с безработицей, а также обострится и без того напряженная обстановка в Каталонии за независимость. В скором времени эксперты прогнозируют митинги и погромы.

Италия

В Италии инфицировано 199 414 человек. На территории страны высокий процент летальных исходов объяснили тем, что люди в преклонном возрасте легко пережили эпидемию гриппа в ноябре-декабре, поэтому их иммунитет не был готов к новому вирусу.

Франция

Во Франции инфицировано 164 990 человек. В стране запретили проводить мероприятия, численность которых более чем тысяча человек. Исключение – полезные для нации мероприятия, например, митинги. Сейчас французские граждане сидят на массовом карантине. Также появилась информация, что футбольный чемпионат «Лига 1» во Франции будет завершен.

Как на сегодняшний день обстоят дела с коронавирусом в разных странах мира?

Германия

В Германии инфицировано 158 758 человек. На территории этой страны довольно много инфицированных, однако процент смертности составляет всего 1%. В других странах показатель смертности равен 8-10%. Эксперты говорят, что в Германии качественная медицина.

Англия

На Туманном Альбионе вирусом заразились 157 674 человека. Смертность от вируса продолжает снижаться, 26 апреля 2020 года в стране погибло в два раза меньше, чем за день до этого.

Турция

На территории турецкого государства вирусом заразились 112 261 человек. Из-за пандемии COVID-19 туристический сезон в этой стране начнется лишь в конце августа. Именно по этой же причине отелям придется отказаться от традиционных шведских столов.

Как на сегодняшний день обстоят дела с коронавирусом в разных странах мира?

Россия

На территории Российской Федерации инфицировано 93 558 человек. За два дня РФ опередила КНР и Иран по количеству инфицированных. За прошедшие сутки в стране погибли 72 пациента с вирусом COVID-19. Это антирекорд с начала эпидемии в стране.

В медицинском учреждении в Украине коронавирусом заболели почти все пациенты

В селе Барыш Бучацкого района Тернопольской области почти все пациенты учреждения для престарелых и медицинский персонал заразились новым вирусом.

«В селе Барыш, где действует гериатрический центр и амбулатория, вирусом COVID-19 заболели 16 из 19 пациентов. Вирус обнаружили также у 12 медицинских работников. В Бучацкую центральную районную больницу доставили 91-летнюю женщину», – заявил руководитель Центра первичной медико-санитарной помощи Сергей Головецкий.

Отметим, что за другими больными в пансионате ухаживает медицинский персонал. Некоторые медики отправились на самоизоляцию, другие же в режиме 24/7 находятся в отдельных комнатах новой амбулатории.

Коронавирус: ситуация в Германии ухудшилась, треть смертей в Британии

В Германии ситуация резко ухудшилась, канцлер призывает власти федеральных земель не снимать карантинные ограничения слишком быстро. Аргентина отменила авиасообщение до первого сентября, а также завершает чемпионат страны по футболу.

Если верить данным Национального бюро статистики Англии, треть всех смертей от COVID-19 в Британии и Уэльсе приходится на дома престарелых. Не так давно там погибли две тысячи человек от COVID-19. Если верить прогнозам на текущую неделю, то ситуация будет только ухудшаться.

Как на сегодняшний день обстоят дела с коронавирусом в разных странах мира?

Такие же данные предоставили представители Шотландии и Северной Ирландии. Интересно, что количество ежедневных случаев летальных исходов от вируса COVID-19 в клиниках по всей стране продолжает снижаться после пика, который зафиксировали еще восьмого апреля. Всего в Англии инфицировано свыше 157 тысяч человек.