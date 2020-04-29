Как на сегодняшний день обстоят дела с коронавирусом в разных странах мира?

Вспышка вируса COVID-19 прогремела на весь мир в Китай в декабре 2019 года. Со временем простая эпидемия распространилась до таких масштабов, что представители ВОЗ объявили пандемию. Сейчас эпицентром распространения инфекции является Америка, где количество инфицированных превысило отметку в миллион человек, тогда как в Европе вирус причинил больше всего вреда Испании и Италии.

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Где больше всего больных коронавирусом в мире, последние новости на 29 апреля

Америка

В Соединенных Штатах инфицировано более одного миллиона человек, пик пандемии еще не был пройден. Однако в некоторых субъектах уже снимают карантинные меры.

Испания

На территории Испании инфицировано свыше 230 тысяч человек. Эксперты говорят, что из-за COVID-19 в этой стране возникнет серьезная проблема с безработицей, а также обострится и без того напряженная обстановка в Каталонии за независимость. В скором времени эксперты прогнозируют митинги и погромы.

Италия

В Италии инфицировано 199 414 человек. На территории страны высокий процент летальных исходов объяснили тем, что люди в преклонном возрасте легко пережили эпидемию гриппа в ноябре-декабре, поэтому их иммунитет не был готов к новому вирусу.

Франция

Во Франции инфицировано 164 990 человек. В стране запретили проводить мероприятия, численность которых более чем тысяча человек. Исключение – полезные для нации мероприятия, например, митинги. Сейчас французские граждане сидят на массовом карантине. Также появилась информация, что футбольный чемпионат «Лига 1» во Франции будет завершен.

Германия

В Германии инфицировано 158 758 человек. На территории этой страны довольно много инфицированных, однако процент смертности составляет всего 1%. В других странах показатель смертности равен 8-10%. Эксперты говорят, что в Германии качественная медицина.

Англия

На Туманном Альбионе вирусом заразились 157 674 человека. Смертность от вируса продолжает снижаться, 26 апреля 2020 года в стране погибло в два раза меньше, чем за день до этого.

Турция

На территории турецкого государства вирусом заразились 112 261 человек. Из-за пандемии COVID-19 туристический сезон в этой стране начнется лишь в конце августа. Именно по этой же причине отелям придется отказаться от традиционных шведских столов.

Россия

На территории Российской Федерации инфицировано 93 558 человек. За два дня РФ опередила КНР и Иран по количеству инфицированных. За прошедшие сутки в стране погибли 72 пациента с вирусом COVID-19. Это антирекорд с начала эпидемии в стране.

В медицинском учреждении в Украине коронавирусом заболели почти все пациенты

В селе Барыш Бучацкого района Тернопольской области почти все пациенты учреждения для престарелых и медицинский персонал заразились новым вирусом.

«В селе Барыш, где действует гериатрический центр и амбулатория, вирусом COVID-19 заболели 16 из 19 пациентов. Вирус обнаружили также у 12 медицинских работников. В Бучацкую центральную районную больницу доставили 91-летнюю женщину», – заявил руководитель Центра первичной медико-санитарной помощи Сергей Головецкий.

Отметим, что за другими больными в пансионате ухаживает медицинский персонал. Некоторые медики отправились на самоизоляцию, другие же в режиме 24/7 находятся в отдельных комнатах новой амбулатории.

Коронавирус: ситуация в Германии ухудшилась, треть смертей в Британии

В Германии ситуация резко ухудшилась, канцлер призывает власти федеральных земель не снимать карантинные ограничения слишком быстро. Аргентина отменила авиасообщение до первого сентября, а также завершает чемпионат страны по футболу.

Если верить данным Национального бюро статистики Англии, треть всех смертей от COVID-19 в Британии и Уэльсе приходится на дома престарелых. Не так давно там погибли две тысячи человек от COVID-19. Если верить прогнозам на текущую неделю, то ситуация будет только ухудшаться.

Такие же данные предоставили представители Шотландии и Северной Ирландии. Интересно, что количество ежедневных случаев летальных исходов от вируса COVID-19 в клиниках по всей стране продолжает снижаться после пика, который зафиксировали еще восьмого апреля. Всего в Англии инфицировано свыше 157 тысяч человек.