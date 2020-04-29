Коронавирус в США — сколько заболевших и умерших на 29 апреля

В Соединенных Штатах за прошедшие сутки было зафиксировано свыше 22 тысяч новых случаев инфицирования COVID-19, а это на пять тысяч меньше, чем день назад. Отметим, что 1,3 тысячи человек погибли, заявили сотрудники университета Джона Хопкинса.

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Коронавирус в США, последние новости на сегодня 29 апреля, сколько заболевших и умерших

Согласно последним данным, за сутки в Америке более 22 тысяч американцев заразились новым вирусом, за предыдущие сутки данный показатель составил почти 28 тысяч человек. За сутки погибли более тысячи человек, день назад – примерно столько же.

В целом в Америке инфицировано более миллиона человек, свыше 56 тысяч пациентов не смогли побороть недуг и погибли.

Трамп обвинил СМИ в постоянном недовольстве борьбой США с коронавирусом

Глава американского государства Дональд Трамп обвинил журналистов в предвзятой оценке действий по борьбе с вирусом COVID-19, об этом Дональд Трамп сообщил в Twitter.

Трамп добавил, что Америка тестирует намного лучше и больше, чем любая другая страна на планете Земля. При этом он подчеркнул, что журналисты не замечают положительных результатов работы, и только жалуются.

«Независимо от того, насколько хорошо проделана работа, так же, как и с ИВЛ, они никогда не скажут, что мы проделываем большую работу, они лишь будут жаловаться и говорить, что все плохо», – говорит лидер США.

В США расширили перечень симптомов коронавируса

В Америке эксперты Центра по контролю и профилактики заболеваний изменили перечень симптомов COVID-19, они расширили его до девяти пунктов. Сообщается, что в сети регулярно появляются фейки о дополнительных симптомах заболевания COVID-19, но они не подтверждены и не имеют никаких научных доказательств. Согласно официальным данным, только три симптома точно могут указать на заболевание COVID-19 – высокая температура, кашель и одышка. Если быть точнее, так считалось раньше, теперь перечень симптомов изменен.

Американские ученые опубликовали информацию о еще шести новых симптомах заболевания. В список добавили озноб, ощущение усталости, боли в мышцах, головная боль, боль в горле и потеря обоняния. Кроме того, эксперты указали четыре состояния, при которых сразу же необходимо обращаться к медику. Если человек испытывает затрудненное дыхание, у него не прекращаются боли в груди, а также путается сознание и наблюдается цианоз – сразу нужно обращаться к медикам.

Власти США изучают угрозу коронавируса в качестве биологического оружия

Представители Министерства обороны Соединенных Штатов вместе с разведкой занимаются расследованием на возможность того, что вирус COVID-19 могут использовать противники в качестве биологического оружия. Представители Пентагона говорят, что расследование не означает, что вирус был создан специально, в качестве оружия, однако разведка Америки уже серьезно заинтересовалась этой проблемой.

Пентагон занялся изучением возможности использования вируса против целей высокого уровня. Ведомство переключило внимание на более тщательный мониторинг этой возможности. Эта опасность заинтересовала Пентагон после того, как вспышка COVID-19 вывела из строя атомный авианосец «Теодор Рузвельт». Во время очередного путешествия судно вернули на Родину из-за того, что большая часть экипажа, включая командиров, заразились COVID-19, это привело к выводу корабля из эксплуатации на четырнадцать дней.

Командование ВМФ Америки до сих пор не понимает, что же стало причиной вспышки. Ранее была информация о том, что моряки могли подхватить вирус во время захода во вьетнамский порт, но сейчас в ВМФ говорят, что команда авианосца могла подхватить инфекцию от летного экипажа. В любом случае, данная ситуация показала серьезную уязвимость к угрозе, которую может представлять вирус, который используют как биологические оружие.

Трамп объявил об улучшении ситуации с коронавирусом в США

Глава американского государства заявил, что ситуация с распространением COVID-19 в стране улучшается. Об этом он заявил во время очередной пресс-конференции.

«Все регионы Соединенных Штатов находятся в хорошем состоянии, ситуация улучшается во всех отношениях», – заявил Дональд Трамп.

Президент отметил, что количество случаев инфицирования в Нью-Йорке, Новом Орлеане, Детройте, Бостоне и Хьюстоне падает. Ситуация также улучшается в Вашингтоне, Денвере, Сиэтле, Индианаполисе и Сент-Луисе, количество зараженных постепенно снижается.