Какой маникюр будет в тренде летом 2020 года

Скоро долгожданное лето, солнце и легкий бриз. В этот период хочется выглядеть особенно ярко и стильно. Какие акценты маникюра станут модными летом-2020.

В самое теплое и яркое время года, когда на теле минимальное количество одежды, хочется выглядеть сногсшибательно, привлекая восторженные мужские взгляды. Модная прическа, стильный лук и ухоженное лицо с минимумом косметики. В моде натуральный внешний вид.

Женские руки всегда на виду, поэтому пора позаботиться о маникюре. Сделать его более ярким и необычным. В целом летний маникюр схож с весенним, но в нем присутствуют свои тенденции. Примеры модных трендов на лето.

Маникюр в классическом стиле с ярким френчем

Минимализм в этом году будет в тренде, вместо обычного френча предпочтительно использовать сочные оттенки. Например, вместо белого выбрать мятный, коралловый или голубой тон.

В качестве тона можно использовать нежные розовые оттенки, а для украшения рисунки и камушки на нескольких ногтях. В качестве рисунка фантазия не ограничена, рисовать можно все что угодно, главное чтобы было ярко и элегантно. Такой маникюр можно сделать дома, сэкономив на услугах мастера.

Сочные и вкусные оттенки маникюра, сделай акцент на любимый фрукт

На улице стоит зной и так хочется прохладного и вкусного напитка. Поднять настроение помогут ногти с изображением лайма, малины, тортика, конфетки и других фруктов и сладостей. Рисунок наносят на один или два ногтя, остальные покрывают однотонным лаком в тон изображаемого рисунка.

Такой маникюр смотрится кокетливо и мгновенно привлекает взгляд. Он идеально подойдет под летний яркий наряд, сделав образ ярче и эффектнее.

Цветочный или морской стиль, яркий и необычный маникюр на лето

Лето — это цветы, море, легкий бриз и песчаный пляж. Именно в этот период актуальным станет морской маникюр. Вместо якоря и полосок на ногтях можно изобразить рыбку, морскую звезду или коралл. Маникюр выполняется в стандартных голубых и бирюзовых оттенках. Рисунок должен быть ярким, и может размещаться на любом ногте.

Для романтичных девушек подойдет цветочный маникюр с изображением маков, васильков или ромашек. Для тех, кто не умеет рисовать, можно воспользоваться услугами мастера либо сделать рисунок с помощью стемпинга.

Камифубуки и стразы придадут образу загадочность и блеск

Добавить игривость и изысканность образу поможет маникюр, украшенный блестками и стразами. Стразы хорошо будут смотреться с лунным маникюром, френчем, омбре и принтом. А вот камифубуки с омбре и монодизайном. Такой маникюр поднимет настроение и будет стильно сочетаться с любым образом.

Строгая, яркая, стильная и необычная геометрия — тренд 2020 года

Геометрический узор всегда смотрится необычно. Его можно исполнять в разных оттенках, дополнять элементами, рисовать в виде мозаики. Рисунок зависит только от фантазии. Чтобы сделать идеальным маникюр, рекомендуется воспользоваться трафаретом. С помощью геометрических фигур можно изобразить любой рисунок, включая фигуру.

Ажурные узоры хорошо смотрятся с пастельными и светлыми тонами, при вскрытии прозрачным лаком создается эффект вуали.

В качестве трендового рисунка можно выбрать любой стиль из ниже представленных фото: