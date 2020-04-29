Сроки выплат пенсий за май 2020 года в связи с пандемией коронавируса

Многие российские пенсионеры привыкли получать свои выплаты лично в отделениях Почты России либо Сбербанка. Однако, пандемия коронавируса внесла свои коррективы: граждане находятся в режиме самоизоляции, а целый ряд компаний и организаций закрыты на карантин.

Когда россиянам ожидать выплат пенсий за май 2020 года, и как им предстоит получать деньги – в материале информационного портала «Пронедра».

В конце марта президент РФ Владимир Путин объявил нерабочим весь апрель 2020-го. Режим самоизоляции будет продлен, вероятнее всего, и на первые две недели мая. Соответствующую инициативу озвучила ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Однако, праздничных и выходных дней в начале мая и так больше, нежели рабочих. Многие организации все равно не будут работать.

Сроки выплат пенсий за май 2020 года в России

В мае текущего года выходные продлили с пятницы, 1-го до вторника, 5-го мая. Далее идет День Победы. Официальные выходные дни в России – с 9-го по 11-е мая включительно.

Рабочими в первой декаде следующего месяца будут только 6, 7 и 8 мая. Между тем, для организаций, работающих по субботам, рабочими будут также 2 и 4 мая.

Следовательно, доставку пенсионных выплат в мае 2020-го следует ожидать 2, 4, 6, 7 и 8 числа.

Выплаты пенсий за май 2020 года в Москве

В отделении ПФР по Москве и Подмосковью сообщили, что пенсии за май гражданам будут выплачивать по такому графику:

УФПС Москвы – филиал ФГУП «Почта России»:

2 мая – за 3 мая;

4 мая – за 4 и 5 мая;

6 мая – за 6 и 9 мая;

7 мая – за 7 и 10 мая;

15 мая – за 15 и 17 мая;

остальные дни – по установленному графику.

УФПС Московской области – филиал ФГУП «Почта России»:

с 4 мая по 18 мая – по установленному графику.

Альтернативные службы доставки пенсий на дом:

с 4 по 21 мая – по установленному графику.

Банки:

Сбербанк: 30 апреля, 15 и 22 мая;

Среднерусский банк ПАО Сбербанк: 30 апреля, 8, 15 и 22 мая;

Филиал «Центральный» банка ВТБ: 30 апреля, 15 и 22 мая;

Банк Возрождение: 30 апреля, 15 и 22 мая;

другие банки: 8, 15 и 22 мая.

Массовая выплата пенсий за май 2020-го в России досрочно не запланирована. Пенсии за май могут получить в уходящем месяце только пенсионеры, получающие их на карты банков. Если в соответствии с обычным графиком средства поступают на банковские счета в начале месяца, то в этот раз их, возможно, перечислят завтра, 30 апреля.