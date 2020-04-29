Когда призыв в армию в 2020 году в России?

Власть России решила в 2020 году не отменять весенний призыв в армию, и в скором времени заработают призывные комиссии. В Минобороне уточнили: фактически призывники будут доставлены в часть до 20 мая. Директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов объяснил, почему решение не отменять призыв правильное.

Российская власть активно борется с коронавирусом. В большинстве регионов страны ввели режим самоизоляции, карантин: закрыли рестораны, кафе и иные места общепита, ТРЦ, театры с кинотеатрами, тренажерные залы и проч. В связи со сложившейся ситуацией Владимиром Путиным был подписан указ, в котором определены сроки, когда будет призыв в армию в 2020 году.

Когда россиян начнут призывать в армию в 2020 году

Владимиром Путиным 30 марта подписан указ, регламентирующий проведение призыва в плановые сроки – с 1 апреля по 15 июля. Согласно последней информации, их перенесли: скорее всего, призывать начнут 6 мая. Новобранцы начнут поступать в части к 20 мая.

Ранее, 20 марта, в рамках расширенной коллегии Минобороны Сергеем Шойгу было заявлено – многих россиян призовут в армию в мае-июне. На призывном пункте их протестируют, потом доставят в части, где они будут находиться 14 дней на карантине. Однако эти заявления главы Минобороны практически не учли, а в регионах стала появляться информация, якобы призыв отложат или отменят. Например, в Мурманской области появились слухи, что призыв отложат на 14 дней, но в местной военной прокуратуре уточнили – это не проверенная, неточная информация.

До официального смещения дат призыва муниципальные депутаты Москвы обратились к Михаилу Мишустину с просьбой о принятии пакета мер, включающих отмену призыва в армию. В Минобороне отказались полностью его отменять даже из-за коронавируса. В ведомстве добавили: у всех сотрудников призывной комиссии будет медицинская защита.

Согласно указу Владимира Путина, в рамках весеннего призыва в армию в 2020 году поступят около 135 тысяч новобранцев.

Почему нельзя отменить призыв в армию

По словам Александра Михайлова, главы Бюро военно-политического анализа, решение не отменять призыв в армию является правильным, поскольку, если будет реальная военная угроза, армия мобилизуется даже когда эпидемиологическая обстановка будет сложной.

«Во-вторых, из системы обучения молодого пополнения не должно выпадать 135 тыс. новобранцев, иначе всю систему боевой подготовки войск придется перекраивать», — сказал военный политолог.

Весенний призыв в армию 2020 года отличается повышенными мерами профилактики вирусных заболеваний, и 14-дневным карантином для новобранцев.

«Отразится коронавирус и на отслуживших солдатах. Уходящие в запас военнослужащие будут проходить повышенный медицинский осмотр и при их отправке на малую родину будут применяться меры безопасности», — заключил Александр Михайлов. «Призыв — это в любом случае скопление людей, даже если исключить проводы родителями. Как мы теперь знаем, коронавирус активно работает и по молодому поколению, и по офицерам, а среди офицеров не все молодые. И риск получить вместо пополнения сразу несколько точек распространения заболевания, это риск неоправданный как минимум», — сказал независимый военный эксперт Илья Крамник.

По словам Ильи Крамника, призыв в армию Миобороны полностью не отменил точно.