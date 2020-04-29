Прогноз об окончании эпидемии в России сдвинули на август

Эпидемия коронавируса в России может окончательно завершиться 19 августа. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на обновленный прогноз лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.

Ранее сингапурские ученые прогнозировали окончание эпидемии в России 20 июля. Сдвинулись также и сроки вероятного окончания вспышки COVID-19 в других странах: США — 5 сентября, Италия — 30 августа, Великобритания — 20 августа, Франция — 8 августа, Германия — 5 августа.

Авторы модели отмечают, что в зависимости от ситуации и принимаемых мер даты могут сдвинуться в любую сторону. Ученые предупредили, что прошедшие пик коронавируса страны могут столкнуться с новой волной в случае преждевременного снятия ограничений.

Аналитики изучили данные по коронавирусу в 131 стране. Для составления прогноза использовалась математическая модель распространения инфекции, в которой описывается динамика по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим. Специалисты тем не менее призвали относиться к любым прогнозам с осторожностью и без «чрезмерного оптимизма».

В России по данным на 28 апреля зарегистрированы 93,5 тыс. зараженных COVID-19, более 8,4 тыс. пациентов выздоровели, 867 скончались.