Лечение и диагноз Анастасии Заворотнюк решили засекретить

Несколько дней назад по социальным сетям разлетелся документ, свидетельствующий о диагнозе звезды телесериалов Анастасии Заворотнюк. Из документа следует, что у артистки выявлен рак головного мозга в запущенной стадии.

Состояние Заворотнюк на сегодняшний день, 29 апреля

Однако некоторые журналисты не стали огульно верить появившемуся документу. Они связались с официальным представителем Анастасии?-?Мариной Потаповой.

— Марина, прокомментируйте представленную публике справку с диагнозом «глиобластома» у Анастасии. Она не совсем соответствует форме.

— Вы сами ответили на свой вопрос.

— То есть справка — фейк?

— Конечно. Благодарю, за понимание.

В регистратуре «Центральной клинической больнице с поликлиникой» Управления делами Президента РФ, где актриса, якобы, проходила лечение, сообщили, что не слышали о пациентке по имени Анастасии Заворотнюк.

Информацию о состоянии Заворотнюк в ее окружении по-прежнему не комментируют. Накануне СМИ сообщили, что врачи выписали Заворотнюк из больницы.

Информация о проблемах со здоровьем у Заворотнюк появилась в августе прошлого года. По слухам, у актрисы рак мозга.