В России вновь продлили режим самоизоляции

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории страны в связи с распространением коронавируса.

Документом устанавливаются нерабочие дни с 6 по 8 мая включительно с сохранением зарплаты. Таким образом российские власти в очередной раз пошли на продление режима самоизоляции.

О продлении нерабочих дней глава государства заявил на совещании по ситуации с коронавирусом.

Россия не будет жертвовать своими гражданами ради спасения экономики страны. Соответствующее заявление сделал Владимир Путин в ходе совещания с губернаторами.

Глава государства заявил, что выступает против идеи жертвовать народом ради спасения экономики. Он считает такие призывы проявлением дикости и варварства.

Путин напомнил, что подобная античеловеческая политика практиковалась в древней Спарте. В итоге это привело к тому, что она утратила свою государственность. Российский лидер отметил, что общество Спарты было построено на жестких порядках, но это лишь погубило ее.

Президент призвал граждан набраться терпения и помочь властям в борьбе с распространением коронавируса. Он отметил, что майские праздники станут решающими в этой битве с инфекцией.

Напомним, период нерабочих дней действует в России с 30 марта. Отмечается, что, как и прежде, данный указ не распространяется на служащих больниц, аптек, работников чрезвычайных служб и организаций, обеспечивающих население продуктами и товарами первой необходимости, а также на органы власти.