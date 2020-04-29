Препарат «Фавипиравир» будут применять при лечении коронавируса

Накануне появилась информация о том, что сразу шесть препаратов рекомендовано Минздравом для лечения коронавируса, а также ещё 3 (умифеновир, ремдесивир, фавипиравир) препарата проходят клинические испытания.

«Фавипиравир» в России, где купить

Отмечается, что анализ литературных данных по клиническому опыту ведения пациентов с атипичной пневмонией, связанной с эпидемиями SARS- CoV и MERSCoV, позволяет выделить несколько препаратов, которые рекомендовано использовать в комбинации.

Напомним, что ранее Фавипиравир вполне успешно использовался в борьбе с лихорадкой Эбола, но так как имел негативные побочные эффекты для беременных, его не стали выпускать в свободную продажу. В Китае, к слову, данное лекарство назвали эффективным в лечении коронавирусной инфекции.