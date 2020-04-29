Надежда Бабкина просит быстрее выписать ее из больницы

Муж певицы Надежды Бабкиной Евгений Гор сообщил свежие новости о здоровье артистки. По его словам, скоро ее выпишут из больницы. Впрочем, ранее появлялись сообщения от медиков, что оснований для выписки исполнительницы пока недостаточно.

Как себя чувствует Бабкина сегодня, 29 апреля 2020

Пост об этом появился в его Instagram. По словам Евгения, врачи планируют выписать Бабкину через 7-10 дней, когда она выздоровеет до конца.

«У нее уже, как всегда, планов миллион, и она рвется в бой», — поведал Гор.

Он также отметил, что Бабкиной с трудом удается обуздать энергию. Муж артистки поблагодарил поклонников за поддержку и веру в ее выздоровление.

Надежда Бабкина, новости сегодня, 29.04.2020

Известно, что Бабкина самостоятельно обратилась в клинику, когда домашнее лечение перестало помогать. Близким пришлось заплатить аванс в размере 300 тысяч рублей, чтобы артистку положили на обследование. Сутки пребывания в этом медицинском учреждении стоят 25 тысяч рублей.

К слову, Надежда Георгиевна успела заразить и своего коллегу по «Модному приговору» Александра Васильева. Он не хотел обращаться в больницу, но медики настояли на его госпитализации в Коммунарку. 20 апреля историка моды выписали. К работе на Первом канале Васильев пока вернуться не может, и его заменяет Дмитрий Дибров.

Что случилось с Надеждой Бабкиной

СМИ ранее сообщили о госпитализации Надежды Бабкиной в больницу в Коммунарке с подозрением на заражение коронавирусом. Однако тест на COVID-19 оказался отрицательным, а певице диагностировали пневмонию. В ходе лечения 70-летняя Бабкина была введена в искусственную кому, а уже 14 апреля артистка пришла в сознание, а ее состояние стабилизировалось.