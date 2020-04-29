Троллит? Самбурская заявила о домашнем насилии после скандала с Тодоренко

Пользователи сочли, что актриса играет, чтобы высмеять жертв домашнего насилия.

«Ситуация такая, я сейчас огребла «…», — заявила Настасья Самбурская у себя в Stories. Актриса в слезах рассказала, что стала жертвой домашнего насилия. При этом она правда не виновата, не «выпрашивала» и ничем не заслужила такое. Имя обидчика раскрывать не стала, так как не хочет на этом «хайпиться» и, вообще, не ее тема. Она решила свалить от абъюзера и посоветовала другим врубать «силушку богатырскую».

«Есть такая проблема у мальчиков, которые слабее женщины. Которые не могут о себе что-то рассказать, потому что их никто не дослушивает до конца. И максимум, что они могут сделать – вот так самоутвердиться. К счастью, я не жертва. Если такая проблема возникает, надо собираться и уходить. Силушку врубайте богатырскую», — обратилась к подписчикам Настасья.

Между тем заявление Настасьи восприняли неоднозначно. Подписчики считают, что актриса просто сделала пародию на жертв домашнего насилия ввиду последних событий. «Это спектакль», — считают пользователи и обратили внимание на «показушность слез».

Отметим, что Настасью Самбурскую достали рыдания звезд-разведенок напоказ. Она поддержала Регину Тодоренко в ее формулировке, что женщины иногда сами виноваты в том, что их бьют. Самбурская не видит ничего такого в том, что «истерички, не видящие берегов, получают подзатыльник». Это за домашнее насилие актриса не считает. При этом она подчеркнула, что не поддерживает мужчин, которые реально бьют своих жен.