Лечение и диагноз Анастасии Заворотнюк решили засекретить

Несколько дней назад по социальным сетям разлетелся документ, свидетельствующий о диагнозе звезды телесериалов Анастасии Заворотнюк. Из документа следует, что у артистки выявлен рак головного мозга в запущенной стадии.
Состояние Заворотнюк на сегодняшний день, 29 апреля
Однако некоторые журналисты не стали огульно верить появившемуся документу. Они связались с официальным представителем Анастасии?-?Мариной Потаповой.
— Марина, прокомментируйте представленную публике справку с диагнозом «глиобластома» у Анастасии. Она не совсем соответствует форме.
— Вы сами ответили на свой вопрос.
— То есть справка — фейк?
— Конечно. Благодарю, за понимание.
В регистратуре «Центральной клинической больнице с поликлиникой» Управления делами Президента РФ, где актриса, якобы, проходила лечение, сообщили, что не слышали о пациентке по имени Анастасии Заворотнюк.
Информацию о состоянии Заворотнюк в ее окружении по-прежнему не комментируют. Накануне СМИ сообщили, что врачи выписали Заворотнюк из больницы.
Информация о проблемах со здоровьем у Заворотнюк появилась в августе прошлого года. По слухам, у актрисы рак мозга.