Стало известно, когда Надежду Бабкину выпишут из больницы

Народную артистку РСФСР Надежду Бабкину, госпитализированную ранее с пневмонией, планируют выписать через 7-10 дней, сообщил ее гражданский супруг Евгений Гор. Этим сообщением он порадовал многомиллионную армию поклонников исполнительницы.

Состояние здоровья Надежды Бабкиной сегодня, 29.04.2020

Гражданский супруг Бабкиной, Евгений Гор, наконец, порадовал фанатов радостными новостями. «Друзья, многие пишут и спрашивают о здоровье Надежды! Спешу сообщить вам, что мы каждый день с ней на связи. У нее уже, как всегда, планов миллион, и она рвется домой. С трудом удается обуздать энергию», — написал гражданский муж артистки.

Также Евгений сообщил еще одну радостную новость – скоро артистка вернется домой. «Врачи планируют отпустить ее домой через 7-10 дней уже полностью здорово. Спасибо еще раз огромное всем, кто верил и был рядом», — отметил Гор.

Пресс-секретарь Бабкиной Александр Велор сообщил, что певица госпитализирована с пневмонией, ее тест на коронавирус дал отрицательный результат.

Ранее в больнице, где проходит лечение Надежда Бабкина, сообщили о состоянии «заторможенной и впавшей в депрессию» народной артистки России.

Напомним, певицу госпитализировали еще в начале апреля с обширной пневмонией — затем медики поместили её в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. 14 апреля её вывели из искусственной комы.