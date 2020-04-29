Препарат «Фавипиравир» будут применять при лечении коронавируса

Накануне появилась информация о том, что сразу шесть препаратов рекомендовано Минздравом для лечения коронавируса, а также ещё 3 (умифеновир, ремдесивир, фавипиравир) препарата проходят клинические испытания.

«Фавипиравир» в России, где купить

Отмечается, что анализ литературных данных по клиническому опыту ведения пациентов с атипичной пневмонией, связанной с эпидемиями SARS- CoV и MERSCoV, позволяет выделить несколько препаратов, которые рекомендовано использовать в комбинации.

Напомним, что ранее Фавипиравир вполне успешно использовался в борьбе с лихорадкой Эбола, но так как имел негативные побочные эффекты для беременных, его не стали выпускать в свободную продажу. В Китае, к слову, данное лекарство назвали эффективным в лечении коронавирусной инфекции.

Однако, несмотря на позитивные результаты, выборка была слишком маленькой. В ближайшее время российским ученым предстоит выяснить, насколько безопасно использование «Фавипиравира» и какие при его приеме могут быть побочные эффекты. Медики призывают россиян не пытаться принимать этот препарат самостоятельно. Без консультации с врачом его прием может привести к плачевным последствиям в силу индивидуальной непереносимости компонентов или наличия у человека различных заболеваний.

Купить препарат в российских аптеках на сегодняшний день нельзя. Вполне возможно, что после завершения всех клинических испытаний такая возможность появится.

«Фавипиравир», инструкция по применению

Действующее вещество: фавипиравир (200 мг). Производится препарат в форме таблеток.

Применяют «Фавипиравир» при вспышках гриппа (когда другие противовирусные средства неэффективны или недостаточно эффективны).

Противопоказания: при гиперчувствительности к фавипиравиру, вспомогательным компонентам, при беременности или подозрении на беременность, детям.

Аналоги «Фавипиравир» в России

В Российской Федерации данный лекарственный препарат вскоре будет продаваться под названием «Авиган», который является противовирусным средством. Благодаря активному веществу фавипиравиру, препарат успешно применяется при лечении многих вирусных штаммов гриппа типа А, среди которых вирусы свиного и птичьего гриппа, а также типа В, среди которых штаммы, что не удается побороть при помощи адамантана, римантадина, осельтамивира и занамивира.