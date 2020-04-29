Вплоть забастовки рабочих Алтайвагона призвали включиться борьбу против массовых сокращений

Межрегиональная рабочая газета «Факел» опубликовала обращение, адресованное сотрудникам АО «Алтайвагон», которые к октябрю могут попасть под анонсированное руководством сокращение. Рабочих призвали не поддаваться панике и не ждать, когда их уволят. Вместо этого им рекомендовали бороться за свои права, объединяться и предложили бесплатные юридические консультации. Тем временем паника в соцсетях среди работников завода действительно нарастает, они не понимают, что им делать в сложившейся ситуации и куда обращаться за помощью.

Редакция «Факела» напомнила рабочим, что еще недавно руководство «Алтайвагона» рапортовало о перевыполнении плана за 2019 год почти в два раза и получении прибыли в 5 млрд рублей. А на днях завод (единственный из Алтайского края) был включен в список системообразующих предприятий страны и, следовательно, может рассчитывать на федеральную государственную поддержку. «Вдруг на фоне этих радужных новостей региональные власти и ваши хозяева объявляют о планах сокращения до октября 2020 года более тысячи работников предприятия. Это же происходит и на других промышленных предприятиях края», — указано в обращении.

В связи с этим рабочих призвали не поддаваться на уговоры и принуждения со стороны администрации и профсоюза увольняться по собственному желанию. Редакция аргументировала это тем, что в Трудовом кодексе РФ (ст. 178 ТК) прописаны основные гарантии прав для сокращаемых работников. Среди них, к примеру, выходное пособие и выплата средней зарплаты в течение двух месяцев. В случае же увольнения по собственному желанию работник лишается этих гарантий. Если сотрудник предприятия все же решит уволиться сам, то ему настоятельно рекомендовали обеспечить себе выходное пособие не меньшего размера, чем при сокращении.

Кроме того, рабочих просят не бояться угроз уволить по статье, поскольку сделать это руководству, по мнению редакции «Факела», будет крайне сложно, если работник сам не прогуливал или не приходил на работу пьяным. Также сотрудников «Алтайвагона» призвали создавать в цехах инициативные группы и требовать от администрации и профсоюза завода гласности в планах сокращения, участия рабочих в обсуждении и принятии решений по сохранению рабочих мест. Кроме того, работникам следует пересмотреть коллективный договор, особенно в части увеличения выплат по сокращению, а также в части индексации заработной платы.

В случае невыполнения данных требований работникам заявили, что они вправе создать новый, независимый от работодателя и властей профсоюз и добиваться законными способами выполнения своих требований, вплоть до угрозы забастовкой, как это сделали рабочие завода «Трансмаш» в Омске в 2015 году, добившись отмены запланированных сокращений. «Трудящиеся, объединяйтесь! Только вместе вы сможете отстоять свои права и интересы!», — заявила редакция газеты, добавив, что в случае возникновения юридических вопросов или проблем они смогут обратиться за бесплатной консультацией к их специалисту.

Между тем в анонимных сообществах, организованных сотрудникам предприятия в соцсетях, ситуацию с возможными сокращениями активно обсуждают уже несколько дней. Граждане признаются, что остались без какой-либо защиты и просто ждут решения своей участи со стороны руководства. «Слухи ходят, но пока все молчат в цеху. Никто ничего не знает. В цехах обедать начали запрещать. Было несколько комнат отдыха, где можно было кушать. Оставили одну, и кушать там можно по 10 человек либо идти в столовую Кто-нибудь может сказать, насколько законно сокращение штата? Почему нас хотят выбросить на улицу в этот сложный момент? Обстановка в крае такая, что мы не знаем, где будем искать работу», — жалуются заводчане.

Напомним, к осени 2020 года АО «Алтайвагон» может сократить 500 рабочих в Рубцовске и более 700 сотрудников в Новоалтайске. При этом по данным источников ИА «Банкфакс», предприятие сообщало краевым властям о готовящемся решении еще в феврале текущего года, но тогда официального уведомления от них так и не поступило. По мнению инсайдеров, решение было связано с готовившимся на 22 апреля голосованием по поправкам в Конституцию РФ: такое социальное потрясение нельзя было допустить накануне процедуры, поэтому официальное сообщение поступило уже после намеченной даты. Впрочем, в Минпроме региона сведения о подготовке уведомления в феврале опровергли, заявив, что тогда предпосылок для сокращения работников якобы не было — «Алтайвагон» исполнял действующие контракты и искал новые.