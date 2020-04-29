В Нью-Йорке отменили праймериз Демократической партии из-за коронавируса

Власти Нью-Йорка решили отменить праймериз Демократической партии из-за распространения коронавируса, сообщает газета The New York Times.

Праймериз должны были состояться в штате 28 апреля, потом их перенесли 23 июня. Решение об их окончательной отмене приняла комиссия по выборам.

8 апреля сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, претендовавший на участие в выборах от Демократической партии, вышел из президентской гонки и поддержал кандидатуру бывшего вице-президента США Джо Байдена.

По данным опроса исследовательской компании SSRS, господин Байден опережает Дональда Трампа в гонке за президентское кресло.

За Джо Байдена готовы проголосовать 53% американцев, а в пользу нынешнего главы Белого дома – 42%.

По данным издания The Hill., в то же время в штате все еще планируют провести 23 июня промежуточные выборы в Конгресс и выборы в законодательные органы штата.

Нью-Йорк стал первым штатом США, в котором отменили праймериз. Ранее из-за коронавируса проведение праймериз отложили в 16 штатах США.

Нью-Йорк является эпицентром распространения коронавируса COVID-19 в США. По состоянию на 27 апреля в штате диагностировано 293 991 случаев заражения вирусом, 22 612 инфицированных скончались.