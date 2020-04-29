Трамп приравнял мясокомбинаты к оборонным предприятиям для работы при пандемии

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Президент США Дональд Трамп
Al Drago/Reuters
Американский президент Дональд Трамп подписал указ, который приравнивает заводы по переработке и производству мяса к оборонным предприятиям и позволит им работать в условиях пандемии коронавируса, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Белого дома.
«Важно, чтобы производители говядины, свинины и птицы в цепи снабжения продовольствием продолжали работать и выполнять заказы для обеспечения бесперебойного снабжения американцев белком», — говорится в документе.
Ранее крупные представители отрасли, вынужденные закрывать предприятия из-за ситуации с коронавирусом, заявили об угрожающем Соединенным Штатам дефиците мяса.
Отмечается, что цены на говядину и свинину в США достигли рекордных значений, причем свинина подорожала почти на 30% за неделю.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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