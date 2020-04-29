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</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/871/13065871/va-pic905-895x505-37254.jpg" alt="«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии" /></p> <p>

Руководство компании «Газпром добыча Ноябрьск», ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировала на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу дочерней компании «Газпрома».

Там заявили, что осведомлены о факте недовольства рабочих, однако вопросы обеспечения их деятельности находятся в компетенции подрядных организаций.

Представитель компании также сообщил, что в ближайшее время внеплановый вывоз работников ООО «Газпром добыча Ноябрьск», обеспечивающих в вахтовом режиме добычу газа на Чаяндинском месторождении, не планируется.

«Сформирован резерв работников на случай необходимости смены вахтового персонала», — добавил он.

28 апреля рабочие Чаяндинского месторождения вышли на митинг, на котором высказали недовольство санитарно-эпидемиологической обстановкой, условиями содержания и качеством питания. Рабочие также пожаловались на отсутствие средств индивидуальной защиты и ограничительных мер на фоне распространения заболевания. Кроме того, вахтовики написали открытое письмо, где сообщили, что их незаконно удерживают во ВЗиСе [временные здания и сооружения] около объекта.

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