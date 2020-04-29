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</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/413/13040413/Depositphotos_241993298_l-2015-pic905-895x505-40435.jpg" alt="В России размер штрафа за оскорбление может вырасти в 2 раза" /></p> <p>

Депутат от партии «Единая Россия» Александр Хинштейн разработал законопроект по увеличению административных штрафов за оскорбления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа.

Так, максимальный размер штрафа за оскорбление для граждан может увеличиться в 2 раза: с 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Для юридических лиц он может вырасти до 700 тыс. рублей с ранее установленных 500 тыс. рублей.

Кроме того, законопроект вводит ответственность за оскорбления для лиц, замещающих государственную или муниципальную должность. Первое нарушение для чиновников будет стоить от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, а повторное — от 100 тыс. до 150 тыс. рублей.

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