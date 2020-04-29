На когда перенесен призывной период в 2020 году в связи с эпидемией коронавируса?

Призывные комиссии в России начнут работу после 6 мая. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отправка новобранцев начнется после 20 мая 2020 года. В настоящий момент военные комиссариаты работают в условиях усиленного противоэпидемического режима.

Призывной период в 2020 году, сроки призывной компании

Их сотрудники, а также медицинский персонал обеспечены медицинскими масками и индивидуальными антисептическими средствами.

Граждан, подлежащих призыву на военную службу, изучают удаленно, с использованием интернета, а также современных телекоммуникационных средств.

Всех призывников перед направлением в войска со сборного пункта протестируют на наличие коронавируса.

С 14 мая 2020 года открывается прямая линия Генштаба по вопросам весеннего призыва. Звонки принимают по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00 по московскому времени. Телефоны: 8 (495) 498-96-96 (либо 97, 98).

Эпидемия коронавируса не помешает весеннему призыву — эксперт

Проведение призыва в российскую армию в этом году возможно, несмотря на пандемию коронавируса, заявил полковник медицинской службы в отставке Борис Гергоков 27 апреля в интервью РИА Новости.

«При правильной организации допускаю, что при таком количестве заболевших возможно провести и такое массовое мероприятие, как призыв», — отметил Гергоков. Эксперт напомнил, что в армии учат не только действовать в условиях опасности заражения опасными инфекциями, но даже воевать.

Для этого предусмотрены и отработаны строгие карантинные мероприятия. Военные, по словам Гергокова, могут победить вспышку коронавирусной инфекции быстрее, чем в среднем по стране.

Относительное количество зараженных новым вирусом в вооруженных силах примерно соответствует средне-российскому показателю, напомнил эксперт. При этом военное ведомство отличается высоким уровнем организации и дисциплины, что поможет лучше организовать карантинные мероприятия.

Шойгу поручил организовать увольнение срочников весеннего призыва

Военнослужащие-срочники при увольнении в запас получат медицинские маски и антисептики для рук, передает ОТР сообщение министерства обороны России. Глава ведомства Сергей Шойгу поручил организовать увольнение срочников весеннего призыва с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Доставлять демобилизованных на вокзалы и в аэропорты будут только автомобили министерства обороны, прошедшие специальную обработку. Военкоматы работают таким образом, чтобы потоки призывников и отслуживших не смешивались. По официальным данным, в вооруженных силах России коронавирусной инфекцией заражены 901 военнослужащий, 963 курсанта и 254 гражданских сотрудника Минобороны.

Для весеннего призыва 500 военкоматов ЦВО обеспечили средствами защиты

Военные комиссариаты ЦВО готовятся к весеннему призыву. Для безопасности 500 учреждений уже обеспечили защитными масками и средствами дезинфекции. Также в военкоматы доставили бесконтактные термометры, антисептики и одноразовые перчатки.

Кроме того, проводится обеззараживание помещений и транспорта, в котором будут перевозить людей. Приемные комиссии начнут работу 6 мая. Первые отправки в войска состоятся не раньше 20 числа. Всего на службу поедут 52 тысячи человек.

Весенний призыв в армию пройдет по особым правилам

Весенний призыв в армию пройдет по особым правилам. В воинские части отправят только тех, кто будет доказано не заражен коронавирусом.

К местам службы будут допускать только тех, кто пройдет обсервацию. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире политического ток-шоу “Право на владу” на канале 1+1.

По его словам, сейчас просчитываются риски в Минобороны, в том числе и для призыва.

Напомним, 18 марта в Минобороны приняли решение отложить весенний призыв в армию. Из-за введения общенационального карантина командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Сырский поручил военкоматам пока перенести запланированные мероприятия.