Как на сегодня, 29 апреля, обстоит ситуация с коронавирусом в Польше и Украине?

Украина замерла в ожидании, ведь 11 мая Кабинет министров должен принять важное решение об отмене или же продлении карантинного режима. Возможно, правительство частично ослабит карантинный режим, который призван уберечь граждан страны от распространения вируса. Власти предупредили граждан, что отмена ограничений будет запущена в случае снижения количества инфицированных.

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Ситуация с коронавирусом в Украине на 29 апреля, сколько заболевших и умерших

Центр общественного здоровья сообщает, что по состоянию на 28 апреля в Украине зафиксировано 9410 случая инфицирования, из них — 239 смерти, 992 человека вылечились. За сутки в стране обнаружили 401 новый случай.

Ситуация с коронавирусом в Польше на 29 апреля, сколько заболевших и умерших

Количество инфицированных вирусом COVID-19 на территории Польши — 11 761 пациентов. Об этом сообщили представители Министерства здравоохранения страны. За сутки в Польше обнаружили 144 новых случая заражения. Также за последние 24 часа было зафиксировано еще четыре случая смерти. Все погибшие имели сопутствующие заболевания. Всего в результате осложнений, которые были вызваны вирусом COVID-19, с момента начала пандемии погибло 539 человек.

В Украине коронавирусом инфицированы 1843 медика

С начала распространения COVID-19 в Украине было зафиксировано 1843 случаев заболевания среди медицинских работников. Об этом сообщил руководитель Министерства здравоохранения Максим Степанов. Отметим, что 27 апреля вирус обнаружили у 94 медицинских работников и 25 детей.

В Украине расходы на борьбу с коронавирусом составили более 1 млрд гривен

Расходы бюджетов самых разных уровней на борьбу c COVID-19 в Украине с начала марта составили более миллиарда гривен. Об этом заявили в пресс-службе Счетной палаты. В частности, 365,324 миллиона гривен из государственного бюджета и 690,734 миллиона из местных бюджетов.

«Сегодня миллиарды гривен из государственного и местного бюджетов уходят на борьбу с вирусом COVID-19. Самая главная задача — чтобы эти средства использовали по назначению, они должны помочь стране преодолеть вирус. Вопросы, которые связаны с китайским вирусом, будут предметом тщательного изучения со стороны представителей Счетной палаты. Однако, чтобы не терять времени, наши эксперты уже делают все, чтобы идентифицировать возможные риски, в том числе и неэффективного использования средств. Мы систематизировали и визуализировали информацию, которая позволит каждому увидеть, как расходуются средства на борьбу с вирусом», — говорит руководитель ведомства Валерий Пацкан.

Минздрав Польши прогнозирует пик эпидемии коронавируса осенью

Пик эпидемии на территории Польши еще не был пройден. Благодаря предпринятым мерам в стране удалось сгладить рост заболеваемости, однако пик может прийтись на осень, в сочетании с волной гриппа, заявил руководитель министерства здравоохранения Лукаш Шумовский.

«У нас нет случаев роста после Пасхи, однако судя по прогнозам, мы продвигаем этот пик дальше изоляции, которую мы установили. В Польше есть несколько моделей развития эпидемии. Те, кто работают в авторитетных исследовательских командах, говорят, что пик наступит осенью, в сентябре или ноябре. У нас все еще неблагоприятная ситуация, но мы движемся намного медленнее, чем ожидалось», — заявил глава ведомства.

В Польше 100-летний мужчина вылечился от коронавируса

На территории Польши от вируса сумел вылечиться 100-летний мужчина.

Бывшего партизана и пожарного Станислава Бигоса выписали из Центральной клинической больницы. Известно, что пенсионер получил памятный диплом. Он признался, что на самом деле хотел бы остаться в больнице еще на какое-то время. Согласно последним данным, в Польше заражено свыше 11 тысяч человек. Погибло 535 пациентов. Местные власти продлили запрет на движение международных поездов.

В Украине тестирование на коронавирус проводят более 40 лабораторий

На территории Украины тестирование на COVID-19 осуществляют по меньшей мере 46 лабораторий, включая частные. Об этом заявила пресс-служба Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения страны. Сообщается, что по состоянию на 28 апреля всего было исследовано 98 719 образцов методом ПЦР.

В центре подчеркнули, что тестированию подлежат только пациенты с подозрением на COVID-19, которые контактировали с человеком с подтвержденным COVID-19, а также пациенты с пневмонией, а также медицинские работники и пациенты, которые вылечились (для снятия диагноза).