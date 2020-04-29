В Сети новый флешмоб – люди писают в штаны

Видео «подвигов» выкладывают с хэштегом #peeyourpantschallenge.

Похоже самоизоляция довела людей до предела. Наиболее некрепкие сдают позиции первыми.

От скуки или по иным причинам в Сети энтузиасты запустили челлендж pee your pants challenge. То есть «написай себе в штаны».

Шутка? Ничуть участники действительно мочатся в штаны, снимают это на видео и выкладывают в соцсети TikTok с тегом #peeyourpantschallenge.

Возможно, намокание штанов участников флешмоба – это искусственно создаваемый эффект, но результат выглядит натурально.

И не такое выкидывали пользователи соцсетей во время пандемии. Например наиболее… отважные облизывали сидения унитазов, стремясь доказать эфемерность угрозы коронавируса.

На вкус и цвет товарищей нет, но по мнению «Блокнота», куда больше смысла и эстетики было в другом челлендже времен карантина — #пойдумусорвынесу.

И крайне трогательным вышел флешмоб работников музеев, библиотек и театров, которые остались без посетителей из-за режима самоизоляции.