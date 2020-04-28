Все было хорошо краевой Минпром объяснил планы Алтайвагона сокращению более 1200 рабочих октябрю

К осени 2020 году АО «Алтайвагон» может сократить 500 рабочих в Рубцовске и более 700 сотрудников в Новоалтайске. При этом по данным источников ИА «Банкфакс», предприятие сообщало краевым властям о готовящемся решении еще в феврале текущего года, но тогда официального уведомления от них так и не поступило. По мнению инсайдеров, решение было связано с готовившимся на 22 апреля голосованием по поправкам в Конституцию РФ: такое социальное потрясение нельзя было допустить накануне процедуры, поэтому официальное сообщение поступило уже после намеченной даты. Впрочем, в Минпроме региона сведения о подготовке уведомления в феврале опровергли, заявив, что тогда предпосылок для сокращения работников якобы не было — «Алтайвагон» исполнял действующие контракты и искал новые.

Как пояснили ИА «Банкфакс» в Министерстве промышленности и энергетики Алтайского края, официальное уведомление от предприятия поступило властям только в конце апреля. В феврале таких сведений не было. «Предпосылок для этого на тот период не было. Руководитель предприятия ездил по стране, заключал контракты, все было хорошо. Однако в мае они истекают, и предприятие просто обязано было по закону уведомить Управление по труду и занятости населения о возможном сокращении, что ими и было сделано», — сообщили чиновники.

В министерстве также добавили, что им неизвестно, есть ли у предприятия новые заказы на второе полугодие, объяснив это коммерческой тайной. Однако, по их данным, поиск новых контрактов руководством активно ведется. Ту же информацию ранее предоставил журналистам министр промышленности и энергетики края Вячеслав Химочка. Он сообщил, что предприятие за I квартал текущего года выполнило план выпуска продукции, который составил более 5 млрд рублей. «Заказы у них до июня есть. Руководство завода ведет переговоры с потенциальными заказчиками для того, чтобы без работы не остались и по второму полугодию», – сообщал министр журналистам.

Между тем, по сведениям «Алтайской правды», на июнь 2020 года заказов у завода действительно катастрофически не хватает. Это связано с сокращением железнодорожных перевозок. Около 200 тысяч грузовых вагонов в стране простаивают, так что транспортные компании резко сократили заявки на новый подвижной состав. Даже несмотря на то, что Минпромторг РФ включил «Алтайвагон» в перечень системообразующих компаний, это не дает ему твердых гарантий на преференции со стороны государства.

Вместе с тем источники ИА «Банкфакс» утверждают, что руководство «Алтайвагона» начало бить тревогу в связи со сложным финансовым положением и отсутствием новых заказов еще в феврале. Предприятие якобы сообщило о своих вынужденных планах краевым властям, но те посчитали данную ситуацию неудобной в преддверии назначенного на апрель голосования по поправкам к Конституции РФ и дали понять «Алтайвагону», что подачу уведомления стоит отложить на более поздний срок. В итоге сообщение о готовящихся сокращениях появилось в федеральных СМИ 23 апреля, тогда как на 22 апреля было назначено голосование.

В пресс-службе завода редакции отказались комментировать данную ситуацию. В Управлении по труду и занятости края корреспонденту сообщили, что к ним официальное уведомление поступило только 21 апреля, и ранее о планах предприятия чиновников не предупреждали. Более того, кроме озвученных цифр по сокращению пока никакой информации у ведомства нет. Предприятие пока ведет работы по составлению списков сотрудников, которые могут потерять работу. Если ситуация не нормализуется, эти списки будут представлены управлению в ближайшие месяцы.

Напомним, по состоянию на 22 апреля в органы службы занятости края было заявлено о сокращении 781 сотрудника «Алтайвагона» и 500 сотрудников рубцовского филиала. «Планируется их высвобождение в июле — октябре. Это планы — не факт, что их сократят», — сообщили в управлении по труду и занятости населения Алтайского края.

Любопытно, что Вячеслав Химочка в ходе онлайн-конференции 23 апреля сообщил, что предприятие уведомило о сокращении 500 человек, не обрисовав полную картину. «Особых оснований для беспокойств по моногородам мы пока не видим. «Алтайвагон» сегодня подав заявку в управление по труду о высвобождении численности в течение полугода на 500 с лишним человек. Он [Алтайвагон] проходил такие этапы и ранее, например, по кризису 2014 года, но в итоге коллектив сохранялся, и мы как органы власти сделаем все, чтобы их поддержать, чтобы они не остались без заказов, чтобы люди ни в коем случае не остались без работы», — сказал министр, вероятно, спутав показатели сокращений в Новоалтайске и Рубцовске и не упомянув о полном числе работников.