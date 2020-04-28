Опрос: Сойлу может составить политическую конкуренцию Эрдогану

Об этом заявил в субботу журналист Исмаил Саймаз, сославшись на опрос, проведённый исследовательской компанией Metropoll.

«Сулейман Сойлу получил неожиданную поддержку со стороны электората Партии справедливости и развития (ПСР) и Партии националистического движения (ПНД). Уровень его одобрения почти такой же как у Эрдогана», — указал Саймаз.

Некоторые члены ПСР считают Сойлу, видного члена Совета министров, известного своей жёсткой позицией в отношении безопасности и популярностью среди сторонников партии, потенциальным соперником влиятельного зятя Эрдогана, министра финансов и казначейства Берата Албайрака.

«Поддержка, оказанная Сойлу со стороны избирательной базы ПСР и ПНД, вдвое выше, чем у Берата Албайрака, которого считают соперником министра внутренних дел», — отметил журналист.

Напомним, что 12 апреля Сойлу подал в отставку поскольку признал, что он не смог успешно ввести комендантский час в 31 провинции по всей стране, чтобы предотвратить пандемию коронавируса. Однако отставка министра вызвала волну поддержки в его адрес в социальных сетях, а Эрдоган быстро объявил, что он отклонил отставку, и Сойлу останется на своём посту.