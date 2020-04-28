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Xinhua/AP

<img class="aligncenter" src="http://intofact.ru/wp-content/uploads/2020/04/1d4fe72c4d3c9420c684f2688e86d779.jpg" alt="960 российских военных заразились коронавирусом" />

Число заражений коронавирусом среди российских военных увеличилось до 960, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

«В ходе сплошного тестирования в Вооруженных Силах РФ в период с марта по 28 апреля с.г. установлено 960 военнослужащих с положительными результатами», — соообщили в Минобороны.

Отмечается, что в госпиталях Минобороны лечатся 327, в изоляторах по месту службы – 217, в больницах — восемь, дома — 408 человек.

В России коронавирусом заразились 93 тысячи, скончались 867 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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