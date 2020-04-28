Клинтон поддержала кандидата в президенты США Байдена

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Клинтон поддержала кандидата в президенты США Байдена
Клинтон поддержала кандидата в президенты США Байдена

Хиллари Клинтон и Джо Байден

Reuters

Участвовавшая в 2016 году в президентских выборах Хиллари Клинтон объявила в эфире телеканала Fox News, что поддерживает кандидата в президенты США Джо Байдена.

«Я хотела бы добавить свой голос ко многим другим, кто поддержал вас», — сказала Клинтон, обращаясь к Байдену.

По ее словам, Байден готовился к президентству всю жизнь и может быть настоящим лидером.

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