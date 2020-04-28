Сколько на сегодняшний день, 29 апреля, людей в России больны коронавирусом?

Вирусом COVID-19 заражено более трех миллионов человек во всем мире. Эпидемия набирает обороты и в Российской Федерации. С начала вспышки вируса COVID-19 в стране заразилось более 90 тысяч человек.

Вы можете прочитать последние новости по коронавирусу по этой ссылке

Сколько и где больных коронавирусом в России, сколько умерло, статистика по городам

По состоянию на 28 апреля 2020 года в России инфицировано свыше 93,5 тысячи человек. Также в стране был установлен антирекорд по количеству инфицированных за сутки. С начала эпидемии в РФ погибли 867 человек, 72 из которых умерли за последние 24 часа. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе режим самоизоляции продлится до конца майских праздников.

Ранее руководитель области извинился перед гражданами за задержку, которая была в работе бригад скорой помощи. Андрей Воробьев заявил, что вирус COVID-19 создал чрезмерно высокую нагрузку на медицинских работников, а это, в свою очередь, отразилось на оперативности рабочей скорой помощи. Губернатор добавил, что за три ночи на прошлой неделе в области госпитализировали около 800 пациентов с пневмонией. Суточный пробег одной кареты скорой помощи в условиях пандемии увеличился со 150 до 600 км.

В России смягчат ограничения, введенные из-за коронавируса

Российский премьер Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой определить концепцию снятия или смягчения карантинных мер, которые были введены из-за распространения вируса COVID-19. Проект должны разработать до 29 апреля.

Сообщается, что Министерство здравоохранения и Роспотребнадзоры должны рассчитать увеличение объема коечного фонда регионов, которые находятся в зоне риска по COVID-19. Для этого необходимо применить повышающие коэффициенты в отношении субъектов в составе ЦФО и городов-миллионников, заявил премьер-министр РФ. Правительство будет учитывать все сценарии развития событий в РФ.

Ученый предсказал динамику смертности от коронавируса в России

Старший научный сотрудник молодежного НИИ Артур Каримов поговорил с российскими СМИ и спрогнозировал динамику летальных исходов от нового вируса в РФ. Ученый говорит, что если пандемия продолжит развиваться по сценарию, который мы видим сейчас, то Россия может приблизиться к показателю смертности Китая. Каримов подчеркнул, что любые расчеты экспертов носят приблизительный характер, ведь в различных субъектах государства ситуация с COVID-19 отличается.

Согласно официальным данным, в России инфицировано свыше 90 тысяч человек. За последнюю неделю в России было сразу три антирекорда по количеству новых случаев заболевания вирусом за сутки, абсолютный антирекорд был установлен 28 апреля 2020 года, когда за сутки зафиксировано свыше 6,4 тысячи зараженных. Каримов отметил, что меры по сдерживанию заболевания в России позволяют сохранять количество летальных исходов на рекордно низком уровне — 0,9% от числа инфицированных. Данный показатель в шесть раз ниже, чем в КНР.

В России для лечения коронавируса начали использовать новый метод

Научный руководитель Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Валерий Черешнев заявил о новой методике лечения вируса COVID-19. Он говорит, что специалисты из России уже приступили к клиническим исследованиям метода лечения вируса COVID-19 с помощью ингаляций нагретыми до высокой температуры гелий-кислородными смесями. Новую методику испытывают в стационаре медучреждений Коми и северной столицы РФ.

«Сейчас работы над этим экспериментом проходят в Коми и Санкт-Петербурге прямиком в стационаре, испытания проходят прямо на зараженных. Их лечат, принимают прямо в клинике. В больнице, вместе с аппаратами ИВЛ стоят и аппараты гелий-кислородных смесей», — говорит Черешнев.

Черешнев говорит, что данная методика способна облегчить течение заболевания, ведь гелий поможет провести кислород до альвеол. Если использовать гелий, то дыхательную смесь можно нагреть до ста градусов, а при этой температуре вирус COVID-19 должен погибнуть. Кислородом такой же температуры дышать нельзя, ведь можно получить ожог.

Вирусолог объяснил, почему Россия обогнала Китай по числу зараженных коронавирусом

Российская Федерация уже обогнала КНР по количеству инфицированных вирусом COVID-19. По состоянию на 29 апреля 2020 года в России зафиксировано свыше 9 тысяч случаев инфицирования, тогда как в КНР к этому времени известно о 83 912 случаях заражения.

Эксперты говорят, что Россия сумела вовремя закрыть границы с КНР, однако ввоз в страну инфекции из европейских стран предотвратить не удалось. В итоге в Россию вернулись множество граждан РФ, которые болеют вирусом COVID-19. Из-за особенностей течения заболевания и длительного инкубационного периода, во время которого человек уже может заразить других, отследить все случаи инфицирования сразу же на границе — не вышло. Специалисты отметили, что уровень летальных исходов в России равен 0,9%, а это в шесть раз ниже, чем показатели КНР.

Глава лаборатории геномной инженерии Павел Волчков подчеркнул успех КНР в борьбе с распространением вируса. Он положительно оценивает жесткую карантинную систему и говорит, что при угрозах такого рода нужно сразу же закрывать границы локализации инфекции, чтобы не дать вирусу распространяться по всей стране.